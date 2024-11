''La disonestà mi dà fastidio'': Luca Argentero rivela perché i like della moglie alle foto di De Martino mezzo nudo non gli vanno giù

L’attore è sposato con Cristina Marino dal 2021, con lei ha due figli

Cristina ogni tanto mette dei like alle foto social di Stefano De Martino, inclusi scatti in cui è mezzo nudo e ‘unto’

Luca, 46 anni, non apprezza particolarmente ed è infastidito dalla ‘disonestà intellettuale’

Luca Argentero ha ammesso di essere infastidito dai like che la moglie mette alle foto di Stefano De Martino sui social.

In particolare a non andare giù all’attore 46enne è il fatto che Cristina Marino, la donna con cui ha avuto i suoi due figli Nina Speranza, 4 anni, e Noè Roberto, 1, non sarebbe onesta intellettualmente quando interagisce con gli scatti del conduttore partenopeo sulle piattaforme di condivisione online.

Cristina infatti accamperebbe come scusa per “giustificare” l’apprezzamento delle immagini, la qualità delle stesse fotografie di Stefano, mentre suo marito pensa che spesso gli scatti più osé del presentatore di ‘Affari Tuoi’ non siano particolarmente di qualità.

Luca Argentero, 46 anni, racconta a Supernova di Alessandro Cattelan dei like che la moglie mette alle foto di Stefano De Martino

Ospite del podcast Supernova, Alessandro Cattelan gli ha raccontato che sua moglie Ludovica continua a mettere like alle foto di De Martino e gli ha chiesto se la sua consorte abbia invece smesso di farlo.

“La mia neanche. Lei si nasconde dietro questa cosa che i social sono democratici. Ma in modo univoco, solo per loro”, ha risposto Luca.

Anche la moglie di Alessandro Cattelan mette like agli scatti di Stefano De Martino

“Dice: ‘E’ una bella foto’. E’ quello che mi dà più fastidio. Con tutto il rispetto per Stefano, che è un amico e una persona estremamente simpatica e alla mano, ma non fa sempre delle belle foto almeno quando è nudo e unto…”, ha aggiunto.

“Io da cultore della bella fotografia… spesso non sono delle belle foto, è bello lui. Questa disonestà intellettuale di mia moglie che mi dà fastidio”, ha sottolineato.

Durante la chiacchierata tra i due amici, Argentero, che è sposato con la Marino dal giugno 2021, ha ammesso che la bellezza è stata ed è uno strumento importante nel suo lavoro.

Luca insieme alla moglie Cristina Marino, 33 anni

“Continua ad esserlo, perché l’eroe romantico che viene scritto in una commedia al cinema, viene comunque descritto come un uomo in qualche modo piacente”, ha affermato.

Invecchiare non lo preoccupa più di tanto: “Non sono particolarmente vanitoso però vedo lo scorrere del tempo”.

Per fortuna a spingerlo a tenersi in forma c’è proprio la 33enne Cristina: “Ho una moglie che tra le altre cose fa la personal trainer. Quindi di fatto la forma fisica a casa nostra è un po’ un tema. Quando mi lascio un po’ andare, vengo subito redarguito”.

“La trovo anche una benedizione, perché io sono tendenzialmente pigro e mi piacerebbe svaccare molto di più, invece lei mi aiuta a non lasciarmi andare. Cosa che sarebbe deleteria con il passare degli anni, ho anche problemi di schiena. Quindi sono contento avere qualcuno che mi stimola”, ha concluso.