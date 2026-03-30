''Sana e pulita'': Lorella Cuccarini spiega i segreti della sua dieta per essere in formissima a 60 anni

- La showgirl, professoressa di Amici, ha un corpo perfetto, longilineo, tonico e muscoloso
- Il tempo per lei sembra essersi fermato: “Mangio 5 volte al giorno per mantenere alto il metabolismo”
Il tempo per lei sembra essersi fermato. Lorella Cuccarini a 60 anni ha un fisico da far invidia alle giovanissime. Su Instagram, in un reel, spiega i segreti della sua dieta per essere in formissima. “Sana e pulita”, spiega parlando dell’alimentazione.
“Mangio cinque volte al giorno per mantenere alto il metabolismo - sottolinea la showgirl - E mi concedo due spuntini leggeri a base di frutta fresca o secca. Sui carboidrati, tendo a preferire riso basmati o pasta integrale, meglio se prima di uno spettacolo così da essere leggera. Solo dopo mi concedo un pasto equilibrato con tutto quel che serve per avere una dieta bilanciata. All'occorrenza anche una buona integrazione che, comunque, da sola non basta”.
La professoressa di Amici limita fortemente i prodotti industriali ultra processati. Lorella affianca un regine alimentare sano ed equilibrato all’allenamento. Punta si quello di tipo metabolico e calisthenics, ma non disdegna neanche il pilates reformer. Cerca di sviluppare forza, coordinazione e equilibrio per un’ora al giorno. In questo modo sostiene pure il metabolismo basale. Se non può fare il suo workout quotidiano, si concede lunghe camminate a passo sostenuto. La Cuccarini privilegia pure il buon sonno: non dorme meno di 7 o 8 ore a notte.