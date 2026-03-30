La 51enne un anno fa circa aveva annunciato i fiori d’arancio in Puglia, inizialmente previsti per questa primavera

Aveva detto che avrebbe detto di sì in un paesino vicino a Leuca, in provincia di Lecce

Niente sì imminente. Selvaggia Lucarelli in tv spiega perché ha rimandato le nozze con Lorenzo Biagiarelli. La 51enne un anno fa circa aveva annunciato i fiori d’arancio in Puglia, inizialmente previsti per questa primavera: aveva detto che avrebbe detto di sì in un paesino vicino a Leuca, in provincia di Lecce, dove ha acquistato e ristrutturato un casale. “Non mi sposerò quest’anno”, chiarisce ospite a Verissimo.

''Non mi sposerò quest’anno'': Selvaggia Lucarelli in tv spiega perché ha rimandato le nozze con Lorenzo Biagiarelli

"Il mio matrimonio? Sarà una grande festa pagana e vegana”, aveva confidato. E’ tutto posticipato, invece. “Ho detto che mi sarei sposata quest’anno. Ma non mi sposerò quest’anno. In realtà, volevo sposarmi, ma non siamo riusciti a organizzare il matrimonio, avrei dovuto cucire da me le bomboniere… Rimandiamo alla primavera del 2027. Poi quest’anno si sposano tutti, da Aurora Ramazzotti a Taylor Swift…”.

Selvaggia si apre ancora una volta sul legame col 35enne a ci è legata dal 2016: “A mia mamma Lorenzo piaceva moltissimo. Mi diceva sempre trovati un uomo buono e per moltissimi anni non l’ho capito, lo trovavo un consiglio banale e retorico, anche troppo scontato per mia madre. Ho scelto sempre i malesseri, uomini tormentati e che creavano in me tormento”.

La 51enne un anno fa circa aveva annunciato i fiori d’arancio in Puglia, inizialmente previsti per questa primavera. Aveva detto che avrebbe detto di sì in un paesino vicino a Leuca, in provincia di Lecce, dove ha acquistato e ristrutturato un casale

“Conoscendolo, ho capito che l’uomo buono è quello con cui non avrai più il respiro corto, l’affanno, l’idea che ogni giorno ti devi conquistare qualcosa, ma la pace dell’amore che c’è, è un punto di riferimento, che non deve farti sentire un patema d’animo per farti sentire viva. Mi sento viva nella pacatezza della giornata normale con lui, sono felice”, aggiunge Lucarelli.

Sugli ex, è stata sposata con Laerte Pappalardo, 50 anni, da cui ha avuto il figlio 21enne Leon, l’opinionista del GF Vip chiarisce: “Prima ero sempre dell’idea che dovesse esserci quella passione logorante, quella paura di perderlo e che lui dovesse vivere con quella paura di perdermi continuamente. Mi dicevo: ‘L’amore senza tormento che amore è? Bisogna soffrire, se non soffri non ami’. E oggi ho capito che ero una cretina e che aveva ragione mia madre”.