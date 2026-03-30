La bimba fortemente voluta con Alessio Salata ha appena un mese: è nata il 25 febbraio scorso

La 34enne si commuove fino alle lacrime quando parla del compagno più giovane di 10 anni

Mercedesz Henger in tv parla del parto e presenta a tutti la figlia Aurora. “E’ stato il momento più brutto della mia vita”, svela la figlia di Eva Henger, ospite a Verissimo. Tutto a causa di un travaglio durato ben 19 ore. La bimba fortemente voluta con Alessio Salata, a cui è legata da circa 3 anni, ha appena un mese: è nata il 25 febbraio scorso. La 34enne si commuove fino alle lacrime quando parla del compagno 24enne che ama moltissimo.

''Il momento più brutto della mia vita'': Mercedesz Henger in tv parla del parto e presenta a tutti la figlia Aurora

“Sto vivendo il periodo più bello della mia vita dopo aver vissuto il momento più brutto della mia vita, 19 ore di travaglio, quasi un giorno. Si è fatta attendere”, confida Mercedesz. Sull’essere mamma racconta: “E’ tutto abbastanza naturale. Ogni piccola cosa è un’esperienza magica, anche cambiare il pannolino per la prima volta lo è stato. Non so come altro descriverlo. Ora che lo sto vivendo, posso dire che diventare mamma è una vera magia”.

Salata è sempre stato con lei durante il parto: "Il papà è stato incredibilmente paziente anche se si è preso tanti insulti, mi è stato al fianco tutto il tempo, è stato veramente dolce. Ho trovato una persona davvero speciale per me. Lo ringrazierò per sempre”. Sulla loro differenza d’età, 10 anni, chiarisce: “Alessio è molto più maturo degli anni che ha. All'inizio anche io avevo i miei dubbi e gliene parlavo. Dicevo: 'Sei troppo giovane, io voglio una famiglia'. E lui mi rispondeva: 'Anch'io desidero una famiglia'. A dispetto del fatto che provavo ad allontanarlo, lui è rimasto finché ci ho creduto. Mi ha dimostrato che, non solo avevamo lo stesso desiderio, ma anche che potevamo realizzarlo insieme”.

La bimba fortemente voluta con Alessio Salata ha appena un mese: è nata il 25 febbraio scorso. La 34enne si commuove fino alle lacrime quando parla del compagno più giovane di 10 anni

La Henger rivela: "Ho già voglia di avere un altro figlio, con molta calma. Un maschietto sarebbe bellissimo”. Su nonna Eva dice: “La mamma ha aspettato 17h in sala d’attesa, ha dormito insieme agli altri parenti sulle sedie di plastica, aspettando la nascita di aurora. Non mi ha lasciata un secondo".