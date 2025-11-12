''Non sono morto, sono scoppiato'': Lorenzo Fragola, vincitore di X Factor, a Le Iene parla della sua depressione

- Il cantante 30enne nel monologo spiega il motivo per cui era scomparso dalle scene
- Aveva solo 19 anni quando nel 2014 aveva trionfato al talent show: travolto dal successo
Lorenzo Fragola appare diverso a Le Iene: barba lunga, più uomo, il 30enne, vincitore di X Factor, in tv nel monologo davanti alle telecamere parla della sua depressione. “Non sono morto, sono scoppiato”, confessa. Aveva solo 19 anni quando nel 2014 aveva trionfato al talent show: travolto dal successo, improvvisamente non ce l’ha fatta ed è scomparso dalle scene.
Look diverso, volto serio, l’artista esordisce: “Sì, sono Lorenzo Fragola e no, non sono morto, lo dico perché magari qualcuno di voi se l'è chiesto o magari non mi conoscete. Allora vi racconto la mia storia".
Fragola racconta: “19 anni, studente fuori sede, che fa quasi per caso un provino a X Factor e finisce che lo vince. Pochi giorni dopo annunciano il mio nome tra i big di Sanremo. Io, tra i big di Sanremo. Tutto bellissimo, giusto. Certo, io qualche domanda me la facevo, ma tutti mi dicevano ‘Devi battere il ferro finché è caldo’. E allora nuovo singolo, intervista, radio, secondo album, hit estiva”.
“Tu vorresti fermarti, per capire chi sei, cosa sei diventato dopo tutto quello che ti è successo. Ma non puoi. E quindi corri, corri perché hai paura che tutto possa finire e così sono scoppiato. Tutto è finito. Poi, la morte di mio padre, la depressione, gli attacchi di panico. Tutto finito, e io sconfitto”, svela l’artista.
E aggiunge: “Poi la risalita, lentissima, difficilissima, fatta di tempo, di cure, di amore e nel mio caso di musica". Lorenzo conclude: "La vittoria ha molti padri, ma la sconfitta è orfana e spesso la colpa ricade sulle spalle di chi è più fragile. Devi accettare dove ti porta la corrente, è inutile tentare di frenarla, ma puoi imparare a lasciare che le cose semplicemente scorrano. Non è finita finché non è finita. E non è finita finché hai ancora un goccio di benzina e hai chiaro l'obiettivo: goderti il viaggio".