La 29enne paparazzata da Oggi con l’ex rugbista 33enne, a La Volta Buona le fanno vedere la foto del bacio

“Credimi, mi sento abbastanza in imbarazzo”, chiarisce la showgirl ex Grande Fratello 18, ospite della trasmissione

Elisabetta Canalis è archiviata, accantonata. Alvise Rigo non è più interessato alla sarda 47enne. L’ex rugbista, ex concorrente di Ballando con le Stelle, ora è ‘in love' con un’altra ex velina, Shaila Gatta. Lei stessa, ospite de La Volta Buona, lo conferma in diretta tv.

Elisabetta Canalis accantonata: Alvise Rigo ora è 'in love' con un'altra ex velina, Shaila Gatta, lei conferma in diretta tv

Nel programma di Rai1 la 29enne vede la foto del bacio con il 33enne. Caterina Balivo si collega con il direttore del settimanale Oggi, Andrea Biavardi, che ha pubblicato nel numero in edicola le immagini della paparazzata ‘intima’. L’ex inquilina della Casa del Grande Fratello 18 rimane sorpresa, quasi sbalordita, e commenta: “Credimi, mi sento abbastanza in imbarazzo. Sono un personaggio pubblico ma molto vulnerabile alla pressione mediatica. Non mi aspettavo di essere al centro di un gossip”.

La 29enne paparazzata da Oggi con l’ex rugbista 33enne, a La Volta Buona le fanno vedere la foto del bacio

La ragazza chiarisce ulteriormente: “Esco da un anno complicato e burrascoso. Tendo tenere privata la mia vita, mi cogliete di sorpresa. Più che altro non sapevo neanche… era il primo giorno che ci uscivo. Siamo amici, ci stiamo conoscendo”.

Per alcuni mesi la 47enne era sembrata felice con Alvise accanto

Giancarlo Magalli, anche lui seduto nel salotto della Balivo tra gli ospiti, sarcastico, prendendo spunto dal cognome di Shaila, tira la sua frecciatina velenosa: “Mi sembra una Gatta…morta”. La showgirl controbatte dura: “No, sempre viva. Soprattutto a 30 anni”. E conclude lapidaria: “Sicuramente mi sento in imbarazzo…”. Caterina capisce che si sta creando un momento di grande gelo e cambia subito argomento.