''Ora non si nascondono più'': Michelle Hunziker e Giulio Berruti paparazzati a Ferrara insieme, foto

La showgirl 49enne avrebbe ritrovato l’amore accanto all’attore e medico 41enne, ex di Maria Elena Boschi

I gossip sulla liaison confermati dall’uscita dei due: lui la raggiunge dopo il lavoro e vanno a Milano

Il settimanale Chi regala loro la cover e titola: “Ora non si nascondono più”. Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati paparazzati a Ferrara insieme. La showgirl 49enne, impegnata nella registrazione di Battiti Live Spring, viene raggiunta dall’attore, medico estetico e odontoiatra. La 49enne e il 41enne non passano di certo inosservati. Gli obiettivi dei fotografi appostati li immortalano ‘vicini vicini’ mentre escono dal backstage del programma. I due si dirigono verso il van che li aspetta: vanno a Milano, a casa della svizzera.

''Ora non si nascondono più'': Michelle Hunziker e Giulio Berruti paparazzati a Ferrara insieme

Sorridono complici. Una volta arrivati nel capoluogo meneghino, Giulio entra nel portone del palazzo dove abita Michelle. La segue felice. Sembrerebbe proprio che siano una coppia. La Hunziker avrebbe ritrovato, quindi, l’amore con l’ex di Maria Elena Boschi. Tra Berruti e la politica è finita nell’autunno del 2025, dopo circa 5 anni di relazione.

Stando al racconto del giornale, i due si conoscevano da tempo. Si sarebbero rivisti in Svizzera a un evento condotto da Michelle, con Giulio tra gli ospiti. Lì sarebbe scoccata la scintilla. La Hunziker a febbraio lo ha incontrato a Roma, da lì le sue ‘fughe’ nella Capitale sarebbero diventate sempre più frequenti.

La showgirl 49enne avrebbe ritrovato l’amore accanto all’attore e medico 41enne, ex di Maria Elena Boschi

La presentatrice è col nuovo fidanzato che avrebbe trascorso nei giorni scorsi un weekend sulla neve, sempre in Svizzera. Sembrano essere, a quando racconta il rotocalco, inseparabili. Gli scatti svelano la sortita a Ferrara di Berruti, che poi è andato a Milano da Michelle, dormendo nella sua abitazione.