Antonella Elia piange disperata: al GF Vip arriva l’ultimo confronto con l’ex Pietro Piane, ecco cos’è successo

L’attore 51enne entra nella Casa per avere un chiarimento dalla showgirl 62enne dopo l’addio di lei

“Devi smetterti di umiliarti, altrimenti pensano che lo fai solo per visibilità”, gli dice Antonella in lacrime

E’ vittima di un vero e proprio crollo emotivo. Antonella Elia piange disperata. Al GF Vip va in scena l’ultimo confronto con l’ex Pietro Delle Piane, che lei ha lasciato dopo aver prima annunciato le nozze con lui. L’attore 51enne entra nella Casa per avere un chiarimento dalla showgirl 62enne. Lei non ne è felice: “E’ fiction”.

Antonella Elia piange disperata: al GF Vip arriva l’ultimo confronto con l’ex Pietro Piane

Ilary Blasi prima le domanda se tornerebbe mai con Pietro. “E’ un omuncolo, ho sofferto come un cane, non potrei mai stare di nuovo con un uomo così. Secondo me Pietro non mi ha mai amata veramente, ci sono stati troppi problemi, troppe incomprensioni colossali. Ha sempre prevalso la fiction, parte di un gran chiacchiericcio e poi nell’intimità sono successe cose che io ricordo e che sono state brutte ed è per questo che ho detto basta. A modo suo mi ha amato, ma non è quello che voglio io”, spiega la Elia.

Con lei in salone c’è Adriana Volpe, con cui ha ritrovato la sintonia e che conosce bene Pietro. “Lui mi ha messo un like e l’ho visto come un modo per riavvicinarsi a lei”, chiarisce la presentatrice. Squilla il telefono, Adriana risponde. E’ Pietro che le comunica: “Vorrei parlare con Antonella visto che non ci sono riuscito quando era fuori. Vorrei vederla adesso”. Antonella viene messa al corrente ma non è felice: “E ci riesce qui davanti alle telecamere davanti al caro pubblico perché è una fiction. Non ci siamo visti da 5 mesi. Continua la fiction… Aveva detto che non sarebbe mai venuto qui al GF…”.

L’attore 51enne entra nella Casa per avere un chiarimento dalla showgirl 62enne dopo l’addio di lei

Quando la Elia se lo trova di fronte è spietata: “Vieni per visibilità, mi dispiace perché ti voglio bene, mi dispiace umiliarti così. Non ti credo più però”. “Non ho mai detto che non sarei venuto qui, ti riferiscono un sacco di cose che non sono vere e mi dispiace. Non sarei voluto venire qui. Sono rimasto malissimo per le cose che hai detto, sia coglio*e che narcisista patologico. Mi è dispiaciuto moltissimo quando hai parlato del nostro rapporto, definendolo una fiction. Io e te non ci siamo amati?”.

“E’ stato un innamoramento, ma non siamo mai riusciti a costruire qualcosa di serio, lo devi ammettere”, gli fa sapere lei. Pietro ribatte: “Non è vero, abbiamo passato anni a cercare casa, costruire casa…”. Antonella guarda in faccia la realtà e replica: “Se ci fossimo sposati tu avresti tenuto casa tua e io casa mia, non avremmo mai vissuto insieme. Non c’erano le basi…”. Pietro non è d’accordo: “Per me non è importante il matrimonio. L’estate scorsa ti volevi sposare in Indonesia. Ero l’uomo della tua vita, come fai a dire che non sono l’amore della tua vita?”. Elia gli chiude ogni spiraglio: “Mi ricordo le cose brutte Pietro, avevamo sempre l’adrenalina a palla. Con te ci si diverte parecchio ma si soffre anche tanto". Pietro dice di star male: "Per lei ho sofferto tantissimo, il mio cuore non è sereno. Le avevo detto di vederci per capire cosa fare”.

“Devi smetterti di umiliarti, altrimenti pensano che lo fai solo per visibilità”, gli dice Antonella in lacrime

Selvaggia Lucarelli interviene: “Antonella ha fatto un gesto molto coraggioso: ha interrotto una storia a cui lei teneva, ma che le provocava dolore. Pur di non accontentarsi e rimanere in una storia che la rendeva infelice, ha deciso di chiudere la storia. Pietro dovresti rispettare la sua scelta e lasciarla in pace. Il tuo senso non l’ho capito. Se una persona ti ha lasciato non ti deve un confronto! Antonella non ti deve niente”.

Antonella ascolta tutto, poi viene travolta la lacrime e singhiozzi. “Sono probabilmente ancora innamorata di lui, ma ho deciso di staccarmi. Io non vorrei che tu ti umiliassi così e le persone pensino male di te. Pietro tutelati, le persone penseranno che lo fai per metterti in mostra. Nulla di quello che succede qui è vero, è una fiction”. Lo abbraccia, si salutano, lei conclude: “Devi tutelarti Pietro, devi smettere di umiliarti. Altrimenti le persone pensano che tu sia una cattiva persona”.