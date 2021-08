Luca Onestini rivela: 'Ivana mi ha lasciato su Whatsapp, sto male’

Luca Onestini sta male dopo la fine della relazione con Ivana Mrazova, la modella di origini ceche conosciuta nel 2017 durante la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’. Ad una settimana dall’annuncio della rottura, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha raccontato che è stata la 29enne a chiudere il rapporto e che lo avrebbe fatto attraverso Whatsapp. Luca si è sfogato nelle Instagram Stories dopo che negli ultimi giorni qualcuno ha insinuato che stesse già frequentando altre ragazze.

Ha detto: “Mi sono rotto di leggere tutti giorni cose su di me completamente false. Leggo titoli assurdi, ogni giorno per me c’è una ragazza diversa, ‘nuovi flirt per Luca Onestini’. Ci sono dei parassiti dell’umanità qui sul web che alcuni di voi purtroppo seguono”.

“Vengo da un periodo molto complicato di grande sofferenza, andrà avanti. Sto male adesso, sono stato male ieri e starò male per i prossimi mesi. Una storia lunga ovviamente ti rimane dentro e quando si chiude non è mai facile”, ha aggiunto.

“Io cerco di distrarmi, esco, faccio per forza, sennò uno rimane a casa e si taglia le vene. Di conseguenza cerco di divertirmi e distrarmi, stare in mezzo alla gente, ma non è facile. Quindi questa mancanza di rispetto, questo inventarsi tutte queste storie, è terribile”, ha continuato.

Quindi la rivelazione sulle modalità (è la sua versione, ovviamente) che hanno portato la relazione con Ivana a raggiungere il capolinea. “Leggo notizie che mi associano ad altre donne. Io sono stato lasciato su Whatsapp dopo quattro anni e come se non bastasse devo anche essere dipinto come un puttaniere, come uno che salta di fiore in fiore, che manca di rispetto… Ma stiamo scherzando?”, ha proseguito

Infine dopo che sono iniziate a circolare voci su una presunta frequentazione con Maria Laura de Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, Onestini ha smentito categoricamente anche tale circostanza. “L’ex di Brosio? Con lei non ho nemmeno parlato, è venuta al mio stesso tavolo accompagnata da un altro uomo, seduta tra sei persone, non era neanche vicino a me. Perché ha taggato lo stesso posto dev’essere una mia fiamma? Ma che ca… stiamo dicendo?”, ha concluso il 28enne.

Scritto da: la Redazione il 17/8/2021.