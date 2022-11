Lucarelli e Mariotto, litigata epocale a Ballando: ''Scimmia arrabbiata che getta escrementi''. Selvaggia contro tutti

La 48enne attaccata dallo stilista in diretta tv, la giornalista replica amara via social

Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto infiammano Ballando, la litigata tra i due è epocale, tutto in diretta tv. La giornalista 48enne dà della “squallida” a Iva Zanicchi dopo la sua esibizione e l’ennesima barzelletta, lo stilista 56enne, suo collega in giuria, ribatte tagliente: “Sei una scimmia arrabbiata che getta escrementi contro tutti”. Anche Alberto Matano e Carolyn Smith l’attaccano: è lei contro tutti e immancabilmente arriva la lunga e amara replica di Selvaggia sul social.

Iva si esibisce con l’anca dolorante, ma le arrivano i complimenti della giuria. L’unica ad avere un parere diverso sull’"aquila di Ligonchio” è la Lucarelli. “Se resti tu esce qualcuno che sicuramente balla meglio di te”, le dice. Poi commenta: “A prescindere dal ballo a me hai divertito molto, a tratti, però io penso che come tutte le persone dotate di grande ironia a un certo punto avresti potuto cercare un’altra cifra, che secondo me hai”. E conclude: “La caciara ci ha divertito, però a un certo punto il tutto è diventato un po’ squallido in alcuni momenti. Un po’ di misura in alcune puntate ti avrebbe dato spessore”.

La Zanicchi risponde: “Abbiamo tante disgrazie e tristezze, io ieri ho passato una giornata a piangere, perché è l’anniversario della morte della persona che ho amato di più e io vengo qui e rompo le pal*e a loro col mio dolore? No, io voglio divertirli”.

E’ Mariotto a scaldarsi per le parole di Selvaggia. “Arrivare al punto di darle della squallida, scusa Selvaggia, mi sembra una cosa fuori luogo”, osserva Guillermo. “La figura della squallida la stai facendo tu perché ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per il fidanzato che getta escrementi a tutti”, prosegue infervorato. “Addirittura scimmia?”, sottolinea la Lucarelli.

Lo stilista è un fiume in piena, incitato dal publico che applaude. “Sono stufo di questa aggressione a tutti i costi”, prosegue. Secondo lui, sarebbe caustica nei confronti di Iva a causa dell’eliminazione del compagno Lorenzo Biagiarelli dal talent. Anche Alberto Matano sta dalla parte della Zanicchi: “Per me è la vera stella di Ballando con le stelle”. Gli altri rimangono in silenzio, anche Carolyn che negli ultimi tempi non è stata tenera con Selvaggia.

Lo share di Ballando sale alle stelle sale vertiginosamente, ma lo scontro fa discutere. Via Instagram Selvaggia Lucarelli dice la sua ripercorrendo tutto quel che è accaduto al programma fino alla semifinale, dal “tro*a” affibbiatole dalla cantante in diretta televisiva fino allo “scimmia” di Mariotto. “Quello che è successo ieri è affascinante. Non è neppure cronaca, è illusionismo. Il mondo sottosopra. C’è una concorrente, Iva Zanicchi, che balla per modo di dire e che racconta barzellette tra caz*i e maiale da settimane. E’ show, dicono quelli che dovrebbero giudicare il ballo. Ok, aspettiamo di vedere un futuro concorrente di ‘La sai l’ultima’ gareggiare con un tango. Nel frattempo le scappano due tro*a rivolti a una giurata. La giurata incassa obtorto collo, del resto è un paese in cui se dici tro*a a una donna va bene fino alla prossima panchina rossa. La giurata accetta le scuse, e si va avanti. Nessuno tra i colleghi giurati dirà mai mezza parola, neppure quello paladino lgbt alla faccia della solidarietà nella discriminazione, viene riaccolta con le fanfare. Anzi, la presidente di giuria la giustifica, ‘in Veneto è un intercalare’, dice. La concorrente è emiliana. Va quindi avanti con balli improbabili e barzellette sporche che forse per un po’ divertono, poi immalinconiscono”, scrive.

"La giurata ha avuto una settimana complessa (parla della morte di sua madre, avvenuta sabato scorso, ndr). Fatto sta che ieri la concorrente racconta l’ennesima barzelletta sporca tra cappelle e organo del prete. La giurata dice che forse Iva poteva alternare tutto questo con corde più serie, perché così diventa squallida. Nel senso proprio di ciò che è avvilente. Si va in pubblicità. Mariotto va a fumare. Rientra e a freddo urla : ‘Come ti permetti di dare della squallida a questa signoraaaa che nonostante i suoi problemi sta qui a sorridere (lei eh, non io), sei una scimmia che lancia escrementi ovunque!’. E qui i piedi sono al posto della testa, tutto capovolto”, continua Selvaggia.

“Iva Zanicchi difesa dal mio terribile ‘squallida’ e ‘lei che NONOSTANTE IL MOMENTO DIFFICILE E’ LÌ’. LEI. Silenzio dei più, ‘giusto’, da altri lì seduti. Per un attimo mi sento Soumahoro, penso: ‘Lorenzo, CAZ*O CANCELLA SUBITO QUELLE SCARPE VALENTINO DA INSTAGRAM’. Nessuno che provi a far notare che la realtà non è una clessidra, se la giri NON è uguale, è al contrario. Io nel frattempo vedo un sacco di piedi. Teste per aria. Anche tante persone a casa, per fortuna, vedono la stessa cosa. E un po’ mi viene da ridere. Sembra una barzelletta. Meglio di quelle di Iva però”, conclude sarcastica la Lucarelli. E c’è già chi prevede che potrebbe lasciare lo show.