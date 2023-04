La 43enne lapidaria: “E’ stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla”

Dal 2019 il loro rapporto è finito: la pugliese stavolta su quel che è accaduto dice un po’ di più

Maddalena Corvaglia chiude la porta a Elisabetta Canalis. La showgirl si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Le domande sull’ex amica con cui ha fatto coppia a Striscia la Notizia dal 1999 al 2002 sono inevitabili. Dal 2019 la 43enne e e la 44enne hanno interrotto tutti i rapporti. I quesiti sul perché sia accaduto sono inevitabili, così Maddalena parla nuovamente della fine della loro amicizia e sulla causa della lite confessa: “E’ troppo grave, non contemplo il perdono”.

''Troppo grave, non contemplo perdono'': Maddalena Corvaglia parla nuovamente della fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis

La Corvaglia sulla sua compagna di bancone al tg satirico di Antonio Ricci dice: “E’ stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili. Durante quei tre anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato, invece ci siamo sempre protette e sostenute”.

Quando le si domanda cosa sia accaduto di così tragico, Maddalena svela: “Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una stron*a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti”.

La 43enne lapidaria: “E’ stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla”. Dal 2019 il loro rapporto è finito: la pugliese stavolta su quel che è accaduto dice un po’ di più

Lei a perdonare Elisabetta non pensa proprio: “Al momento no ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita. Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. So che adesso ha problemi personali e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza. E ho altre amiche intorno, poche ma buone, persone speciali, le ho scelte con cura. Una? Costanza Caracciolo, gran brava ragazza”.

Maddalena Corvaglia ora pensa alla sua vita. Single, si è trasferita a Palma di Maiorca con la figlia Jamie Carlyn, avuta 11 anni fa dall’ex marito Stef Burns: “Sono terrona, cresciuta a pomodoro e friselle, appena vedo il mare mi rianimo, vivo qui da settembre ed è come essere a casa mia in Puglia, ma c’è la scuola internazionale per Jamie”.