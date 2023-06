Anche la madre di Fedez contro Luis Sal: ''Aveva ragione la…''

La mamma del rapper commenta la lite pubblica del figlio e dell’ormai ex amico

Annamaria Berringazhi ha pubblicato un post che rimanda a un episodio di The Ferragnez

Anche la madre di Fedez ha commentato la lite pubblica, con tanto di pesanti accuse reciproche, tra il figlio Fedez e l’ormai suo ex amico Luis Sal. La donna, che si chiama Annamaria Berrinzaghi, ha condiviso una Story su Instagram poche ore dopo l’esplosione del caso mediatico: “Aveva ragione la mia mamma”.

Fedez, 33 anni, con mamma Annamaria e nonna Luciana

In molti non hanno subito ricollegato. Ma il significato sembra essere abbastanza evidente. Il riferimento sarebbe a un episodio della prima stagione del reality ‘The Ferragnez’ in cui la nonna di Fedez, la signora Luciana, oggi ultranovantenne, leggeva le carte al nipote.

La signora Luciana aveva messo in guardia Fedez proprio su Luis Sal. Gli aveva detto: “Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, c’è proprio l’affetto di mezzo. Lui è un tuo amico. Stai attento. Purtroppo non devi avere amici vuol dire, tu non li devi avere”.

Un episodio di Muschio Selvaggio a cui ha preso parte anche la nonna di Fedez, insieme al nipote e a Luis Sal

Fedez, 33 anni, le aveva risposto: “Eh ma che scatole. Amici già non ne ho. Ne ho solo uno. Che bello. Ma riusciamo a capire chi è?”. Lei aveva aggiunto: “Ma sempre uno ne hai. Io lo vedo già perché quando l’ho visto l’ho capito”. Quindi la conclusione del rapper: “Ho capito chi è, Luis lei dice”.