Tra il 33enne e il 25enne lo scontro si fa feroce: scambio di accuse reciproche

Il bolognese replica a Federico, il rapper sbotta e attacca senza pietà

Erano tanto amici, ora tutto diventa irrecuperabile. Volano gli stracci tra Fedez e Luis Sal. Lo Youtuber bolognese replica al rapper e dice la sua sulla decisione di abbandonare il podcast creato col 33enne, Muschio Selvaggio. Le parole del marito di Chiara Ferragni dei giorni scorsi, stando alla sua versione, non corrispondono a verità. Lucia, però sbotta ed esplode. “Ingrato di mer*a”, gli avrebbe detto. In un video social controbatte ancora: “Volevi usarmi come bancomat”. E’ scontro aperto.

''Ingrato di me*da'', ''vuoi usarmi come un bancomat'': volano gli stracci tra Fedez e Luis Sal, ecco cosa sta succedendo

A 24 ore dal video in cui Fedez spiegava il motivo perché Luis non era più con lui, Sal, in un altro filmato, dà le sue motivazioni. Parte dalla genesi per cui era nato il podcast. “Gli argomenti sono la cosa più importante, mentre noi, l'ego, il gossip, sono l'ultima delle cose, perché già si parlava abbastanza di Fedez e non doveva essere un altro luogo in cui si parlava ancora di lui", spiega.

"Ahimè col passare del tempo queste premesse vengono a mancare. Glielo faccio notare prima da amico, in tanti modi. Glielo fate notare anche voi nei commenti, dicendo come interrompesse, parlasse sopra gli ospiti. Si ribalta tutto, la piramide, le fondamenta vengono sradicate. Mi sentivo emarginato nel mio stesso progetto, inascoltato da Federico sia nella parte creativa che esecutiva, perché agiva senza coinvolgermi su tanti aspetti e poi mi chiedeva scusa e continuava ancora a farlo. Arrivo al 2023, dopo Sanremo”, prosegue Luis.

Tra i due sarebbe scoppiata una lite, che Luis racconta utilizzando dei fumetti in cui simula uno scambio verbale con Fedez. Tutto sarebbe avvenuto in una chat WhatsApp in cui c’erano anche la madre di Lucia e altri collaboratori. Sal dice al rapper che vuole abbandonare il podcast perché non si sente più parte del progetto. Al culmine della discussione, Federico avrebbe detto: “Non puoi togliermi il mio podcast, ingrato di mer*a, vieni a prendere le tue cose quando non ci sono e non farti più vedere a Muschio Selvaggio".Avrebbe quindi abbandonato il gruppo, pregando la mamma, sua manager, di occuparsi della cosa: "Questa è stata l'ultima interazione diretta tra noi - rivela Sal - mi sono trovato a difendermi dal legale di Federico, cosa che va avanti tutt'oggi".

Luis in seguito sarebbe stato contattato da un collaboratore di Fedez. Gli avrebbe chiesto di vendergli le sue quote e di comparire in video scusandosi con un testo concordato. "Ti pago, con obbligo di riservatezza e ti compro il tuo 50%", gli avrebbe fatto sapere. Luis dice di no: "Ora mi trovo a difendermi da una narrativa in cui non avrei voluto far parte neanche nel privato. Da un giochino di Federico che è anche molto bravo a fare e a cui io non voglio giocare. Fede, non voglio giocare: dillo alla mamma, dillo all'avvocato".

Fedez non ci sta. Nelle sue IG Stories si sfoga e asfalta l’ex amico: “Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile in cui gli unici che si divertiranno sarete voi. Il video in cui spiegavo l'assenza di Luis non puntava in alcun modo a buttare mer*a su di lui, a differenza del video che lui ha pubblicato oggi. Mi trovo costretto adesso a spiegare che la favoletta dell'egocentrico che sfrutta Luis è vera, ma fino a un certo punto".

Il rapper 33enne contrattacca ed esplode

Il rapper dice di aver sbagliato ma racconta pure altro: "Se questo senso di oppressione che avevi nei miei confronti era latente da così tanto tempo, perché hai deciso di fondare una società con me due settimane prima di lasciarla? Chiedendomi poi 600 mila euro per una società che non vale nemmeno la metà di quei soldi, vietandomi di dare spiegazioni, tramite il tuo manager, e minacciandomi di raccontare la tua verità se io avessi osato dire che tu abbandonavi il podcast per dedicarti ad altri progetti. Ma facciamo finta che tu sia la vittima e io il carnefice… Però, Luis, siamo delle persone adulte, quando si ha una società non si può andare via rompendo il giochino e sbattendo la porta perché 'Oh mio Dio mi sono stufato'".

Federico va oltre e parte con le accuse: “Da quando hai deciso di abbandonare il podcast hai smesso di pagare gli stipendi a persone che non sono multimilionarie come me o come te, hai smesso di pagare gli affitti, hai lasciato dei debiti nei miei confronti e nonostante questo continui a guadagnare soldi dalle visualizzazioni senza fare un caz*o. Quindi anche se tu avessi avuto tutte le ragioni del mondo per andartene via, non ci si comporta come hai fatto tu, perché si onorano gli impegni, soprattutto nel rispetto di persone che lavorano e campano solo ed esclusivamente grazie a questo lavoro”.

Federico invita l'ex amico a prendersi le sue responsabilità

Fedez continua: “E poi si danno delle risposte al pubblico e non mi impedisci, come tuo partner, di dare delle risposte. Semplicemente perché vuoi far leva sulla pressione che sarebbe derivata dai commenti per chiedere delle cifre astronomiche e utilizzarmi come se fossi un bancomat. Perché non sono nato ieri”.

Il rapper parla di libertà: “Hai potuto dire quello che volevi. E così come tu rivendichi che il podcast sia ancora tuo, hai il diritto di usufruire di questo canale ma avresti anche dei doveri che purtroppo non stai rispettando”. “Sono disposto a prendermi le mie colpe e le mie responsabilità, quello che mi auguro è che dall'altra parte ci sia la stessa volontà”, dice.

Sulla loro società Fedez chiarisce: “C'è stato un capitale iniziale che abbiamo messo entrambi. I soldi, come in tutte le società, finiscono e abbiamo fatto un'assemblea dove abbiamo chiesto di aumentare il capitale per pagare affitti e stipendi. Ci è stato negato, di conseguenza io personalmente sto pagando gli stipendi e gli affitti. L'unica cosa buona che può accadere in tutta questa merd* è che domani ci sarà una nuova assemblea dove spero Luis adempirà ai suoi doveri. Magari da tutta questa merda qualcosa di buono riusciamo a ricavarci".