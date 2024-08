''Operata di nuovo'': Mara Venier sotto ai ferri a poche settimane dal primo intervento all'occhio, la foto col chirurgo

La conduttrice lo scorso 16 luglio era già stata operata: si era mostrata sui social in ospedale

E’ un’estate complicata quella della 73enne: il marito sui social ha escluso si tratti di cataratta

Lo scorso 16 luglio aveva condiviso una foto che la ritraeva distesa in ospedale con l’occhio bendato. Mara Venier torna sotto ai ferri a poche settimane dal primo intervento all’occhio. Sul social la 73enne oggi, 8 agosto, condivide la foto con chirurgo che si è occupato di lei e svela che è stata operata di nuovo.

L’estate 2024 è davvero complicata per la conduttrice, costretta agli interventi ravvicinati. Non chiarisce ai tanti fan che le scrivono per quale problema abbia dovuto subire le operazioni. In molti nei giorni scorsi avevano pensato fosse per la cataratta, ma il marito Nicola Carraro, in una risposta ad alcuni follower, lo aveva escluso.

Mara si fa vedere accanto al medico che si è preso cura di lei con l'occhio destro bendato. "La mia estate …..secondo intervento, grazie di cuore al prof Andrea Cusumano e a tutto il suo staff”, sottolinea. Il medico a cui si è rivolta svolge in Italia attività di ricerca e insegnamento in Oftalmologia all’Università di Roma Tor Vergata, forte di un ricco background oftalmologico e didattico internazionale. Ha realizzato un Centro Oftalmologico in Italia (Rome Vision Clinic) aperto agli esperti provenienti da tutto il mondo. E’ un luminare nel campo della ricerca per quel che riguarda la maculopatia, patologia oculare tra le maggiori cause di cecità e ipovisione tra gli over 60 nei paesi industrializzati. La Venier si è messa in ottime mani.