Mara Venier col suo amore ha fatto miracoli: lo straordinario risultato ottenuto dal marito Nicola Carraro, guarda

La conduttrice 74enne lo ha riportato a Roma da Milano per stargli sempre accanto: i risultati si vedono

Lo scorso anno lui era tornato a Milano. Mara Venier era diventata pendolare per stare accanto al marito, falcidiato da vari e gravi problemi di salute, che lo avevano costretto sulla sedia a rotelle. Poi lui è tornato a Roma: la 74enne lo voleva accanto, per stargli vicino il più possibile e col suo amore ha fatto miracoli. Il risultato ottenuto da Nicola Carraro è straordinario: è tornato a camminare sulle sue gambe. Non è più costretto in sedia a rotelle, come nei mesi scorsi.

L’imprenditore 83enne pubblica un video in cui è filmato mentre sale le scale del palazzo in centro dove vive insieme a Mara, un attico in zona Portico d’Ottavia, nella Capitale. Sul social la ringrazia. “Le cure di mia moglie e l’aria di Roma mi hanno fatto rinascere”, scrive.

La Venier a giugno scorso, intervistata da Vanity Fair, aveva svelato su Carraro: “Non posso ancora dirmi ottimista, ma si sta riprendendo. E’ stato molto male, per tre giorni è stato in pericolo di vita, un mese e mezzo fa”. A maggio Nicola aveva trascorso ben tre settimane al San Raffaele di Milano ricoverato. A inizio anno era stato vittima di “una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni”. Anche lo scorso aprile era stato ospedalizzato a causa di un repentino e forte abbassamento di pressione. Ora pare tutto alle spalle. La cura di Mara sembra avergli dato la forza necessaria per rimettersi in piedi.