Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze con Goffredo Cerza: ecco quando sposerà il compagno

Ieri, 7 ottobre, aveva postato una box domande nelle sue IG Stories, ma non ha risposto ad alcuna. Aurora Ramazzotti oggi, si scusa, ma c’è una domanda a cui non può esimersi dal rispondere. La 28enne svela finalmente la data delle sue nozze con Goffredo Cerza: i due si sposeranno il 4 luglio 2026.

“Sono consapevole di essere una pessima influencer - dice la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti - Ieri ho messo una box domande e non ho risposto ad alcuna domanda perché non ho avuto tempo… Ma c’è una domanda a cui ho il dovere di rispondere perché non vi ho più fatto sapere niente ed è la seguente”. Aurora pubblica il quesito in questione: “Quando ti sposi?”. La risposta la scrive lei stessa: “Save the date: 4 luglio 2026”.

Nel video successivo la Ramazzotti sorridente sottolinea: “Sì, succederà. Non che prima avessimo dei dubbi, però adesso esiste una data”. E’ nel pieno dei preparativi, anche se via, via tutto diventerà ancora più pressante.

La 28enne e il 29enne sono una coppia dal 2017, il 30 marzo 2023 sono diventati genitori di Cesare. A dicembre 2024 a Londra, durante un giro sulla ruota panoramica di Winter Wonderland, il luogo in cui la coppia si è incontrata per la prima volta, Cerza ha fatto la proposta di nozze alla compagna, lei ha condiviso la notizia su Instgram, annunciando il suo “sì” e mostrando l’anello.