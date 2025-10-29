Maria De Filippi a 'Belve' intervista Francesca Fagnani, la confessione che non ti aspetti: ''Rispondevo di nascosto alle spasimanti sul suo cellulare''

Nella prima puntata della nuova stagione dello show è arrivata anche la regina di Mediaset

Francesca Fagnani è passata dall’altra parte: da intervistatrice a intervistata

La De Filippi le ha fatto confessare una “belvata” davvero sorprendente

“Quando trovavo dei messaggi troppo affettuosi, rispondevo a nome suo”, ha ammesso

Durante la prima puntata di Belve andata in onda ieri sera, martedì 28 ottobre, su Rai2 è spuntata anche la regina di Mediaset, Maria De Filippi.

In studio si sono invertiti i ruoli: per la prima volta Francesca Fagnani è passata da intervistatrice a intervistata. “Da questa parte è tutto diverso”, ha scherzato.

La vedova di Maurizio Costanzo, 63 anni, ha quindi chiesto alla compagna di Enrico Mentana di raccontare una “belvata” fatta in passato di cui però si è pentita.

Maria De Filippi, 63 anni, intervista Francesca Fagnani, 48, a "Belve"

La 48enne ha così confessato che all’inizio della storia d’amore con il direttore del Tg La7 non solo gli controllava il telefono, ma rispondeva alle spasimanti di Enrico – e all’insaputa dello stesso – con frasi molto poco carine per farle desistere immediatamente.

“All’inizio della mia relazione, quindi parliamo di anni fa, io avevo il vizietto di controllare il cellulare. Che lo trovo anche un po’ giusto. E’ un modo per conoscersi meglio”, ha spiegato ridacchiando.

La De Filippi ha subito sottolineato che no, “non si fa”.

La Fagnani ha confessasto una bella "belvata": controllava il telefono di Mentana e rispondeva alle spasimanti a nome suo

“Quando trovavo dei messaggi un po’ troppo affettuosi e ambigui, rispondevo a nome suo (del compagno, ndr) facendo finta di essere lui. Scrivevo cose tipo: ‘Non mi sei mai piaciuta, non ti trovo interessante, sei pure un po’ brutta’. Poi le bloccavo in modo che queste non potessero rispondere e così lui non vedeva. Queste non avevano possibilità di replica”, ha proseguito.

Oggi però è pentita di quel comportamento. Anche se non smise per sua volontà, ma perché a un certo punto non riuscì più ad accedere allo smartphone del compagno: “Poi non l’ho più fatto perché ha messo un sistema di password, che nemmeno la NASA…”.

Maria è apparsa un po' sorpresa della confessione di Francesca

La Fagnani ci ha tenuto a sottolineare che i messaggi che Mentana riceveva da donne che apparivano interessate a lui, erano proprio tanti.

“Ho risposto veramente a tante signorine… questo rivela anche un’attività, c’era chi dava un po’ di guazza. Mi è sembrato così di semplificare i rapporti. Ma mi pento, chiediamo scusa”, ha concluso.

La De Filippi tornerà anche nella prossima puntata del programma martedì 4 novembre.