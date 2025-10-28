Belen ammette per la prima volta il litigio con la sorella Cecilia: ''Ho fatto una cosa abbastanza grave, lei non mi parlava più''

La showgirl 41enne lo ha detto durante l’attesissima intervista a “Belve”

Belen Rodriguez lo ha ammesso per la prima volta: tra lei e la sorella Cecilia c’è stato davvero un litigio. Inoltre alla radice della diatriba – ha confessato – c’è stato qualcosa di “grave”.

La showgirl lo ha detto durante l’intervista andata in onda martedì 28 ottobre a “Belve”.

Era dalla primavera di quest’anno che si sussurrava di un presunto allontanamento delle due sorelle Rodriguez. Adesso la verità (o quasi tutta la verità) della 41enne conferma i sospetti dei giornali di gossip.

“E’ successo, come si litiga in tutte le famiglie, ci siamo prese male. E’ capitato così”, ha spiegato la primogenita della famiglia sudamericana più famosa della tv italiana.

Belen ha anche ammesso di essere stata lei a combinare qualcosa di “abbastanza grave”. E Cecilia per molti mesi non le ha rivolto più la parola.

“Poi non è che voglio giustificarmi, ma lei era incinta, e quindi aveva gli ormoni un po’ sballati, com’è normale che sia. Non mi voleva parlare”, ha continuato.

La mamma di Santiago, 12 anni, e Luna, 4, conferma: la colpa è stata la sua. “Io avevo fatto una marachella. Cecilia aveva ragione. Le pregavo di parlarmi e lei non mi rivolgeva la parola. Ha tenuto il punto fino a poco tempo fa”.

Francesca Fagnani ha insistito per saperne di più sulla “marachella”. Belen non ha voluto dare dettagli, ma ha confessato che si è trattato di una cosa “abbastanza grave”, tanto da non poter essere raccontata in tv. “Quale marachella? Non la posso dire. Era abbastanza grave. Non posso dirla questa cosa”.

Ad ogni modo lo scorso settembre in occasione del compleanno proprio di Belen, le due sorelle sono tornate a farsi vedere insieme durante un pranzo in famiglia. La foto della “riconciliazione” ha fatto il giro del web.

Pochi giorni fa Belen si è fatta vedere anche in alcune immagini web insieme a Ignazio Moser, suo cognato. Si era detto che l’allontanamento da Cecilia – che lo scorso 15 ottobre ha fatto diventare zia per la prima volta Belen dopo aver dato alla luce Clara Isabel – avrebbe avuto a che fare proprio con Nacho. Anche fosse così, comunque si tratta ormai di acqua passata.