''Ho detto subito di sì'': Vanessa Incontrada si sposa! Annuncia le nozze dopo il ritorno di fiamma con Laurini: dove e quando

L’attrice e conduttrice 46enne giurerà amore eterno a Rossano Laurini

I due hanno insieme un figlio di 17 anni, Isal, e vivono in Toscana

A Vanity Fair l’annuncio: dopo l’estate dell’anno prossimo convoleranno a nozze

Nel 2024 sono tornati insieme dopo una pausa di due anni, c’è stato un nuovo innamoramento

Vanessa Incontrada ha annunciato: sposerà il compagno Rossano Laurini.

L’attrice e conduttrice lo ha svelato a Vanity Fair in un’intervista pubblicata oggi, martedì 28 ottobre.

La 46enne italo-spagnola, che vive con Laurini e con loro figlio Isal a Follonica, sulla costa toscana, ha fatto sapere anche dove e quando ci sarà il “sì”.

Innanzitutto ha sottolineato che la decisione di convolare a nozze non è stata dettata da alcuna pressione esterna: “Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore, nelle decisioni di una coppia”.

Si è trattato di una decisione “molto spontanea”: “Ci siamo guardati e mi ha detto: ‘Che ne dici se facciamo questo passo?’, e io ho detto subito di sì. È arrivata in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande di quello che andiamo a fare che per me è molto più emozionante ora rispetto al passato, con un’altra età”.

Vanessa Incontrada, 46 anni, insieme al futuro marito Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal, 17 anni

Dopo ben 16 anni insieme, un figlio e due anni di separazione – tra il 2022 e il 2024 – Vanessa non pensa che mettere la fede al dito cambierà il loro modo di vivere: “Però mi emoziona molto pensare che quel giorno ci guarderemo negli occhi e ci diremo di sì. È un momento che condividi con gli altri, ma mi immagino anche che in quell’istante fai sparire tutto quello che ti circonda”.

Quindi i dettagli sulla cerimonia: “Sarà in Toscana, dopo l’estate. Con La Iaia, la wedding planner, abbiamo pensato a qualcosa di riservato e semplice, con amici e parenti. Non ho ancora immaginato il vestito, devo vedermi con Antonio Riva che è un amico, uno stilista che mi ha seguito in tanti lavori: per me è veramente un piacere che lo faccia lui”.

Le è stato domandato come è avvenuto il riavvicinamento dopo la rottura che c’era stata nel 2022: “Prima di tutto noi abbiamo un figlio, quindi a meno che non ci siano situazioni gravi – ma non era il nostro caso – non ti perdi. C’è stata una separazione perché era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano, poi mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui, quell’intesa che avevamo”.

Lo scorso anno poi è accaduto qualcosa: “C’è stato un re-innamoramento. Sai la prima volta che ti incontri con una persona e hai voglia di conoscerla? Ecco, è stato così: la voglia di riconoscerci, di riscoprire cose nostre. Un rinascimento fortissimo che nessuno dei due si aspettava”.

La coppia nel 2024 è tornata insieme dopo due anni di separazione: si è innamorata di nuovo e dopo l'estate del 2026 convolerà a nozze

Certo, stavolta è diverso. Quando si erano innamorati la prima volta lei aveva 30 anni: “Ora ne ho 46, e anche lui è un uomo diverso. C’è la complicità che avevamo perso, e che secondo me in una coppia è importantissima. Abbiamo scoperto un nuovo modo di giocare tra di noi”.

Tranne pochissime persone, anche diversi amici e conoscenti di Vanessa e Rossano, imprenditore, verranno a sapere del futuro matrimonio dalle pagine di Vanity: “La maggior parte delle persone lo scoprirà leggendo questa intervista. Per i pochi che lo sanno è stata una grande sorpresa, però una sorpresa molto felice. Qualcuno in confidenza ci ha chiesto se ne siamo sicuri, ma proprio come domanda spontanea, e gli ho comunque visto in faccia una grande emozione”.

Infine una domanda sul figlio Isal: come l’ha presa? “La prima cosa che ci ha detto è stata: ‘Ma io cosa devo fare?’. Gli ho risposto che prima di tutto si deve divertire! Ci porterà gli anelli, insieme alla sorella, che è la figlia più grande di Rossano. È molto orgoglioso”.