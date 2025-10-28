''Praticamente ho partorito la gemella'': Giulia De Lellis ricompare dopo il parto e rivela che la figlia Priscilla è identica a uno dei due genitori

L’influencer e imprenditrice 29enne ha dato alla luce la sua bambina lo scorso 7 ottobre

Oggi, martedì 28 ottobre, è tornata per la prima volta a parlare in video ai suoi follower

Su Instagram ha raccontato come sta, tra febbre, mastite e ‘baby bubble’

Ha anche rivelato che Priscilla è la “gemella” di uno dei due genitori

Giulia De Lellis è tornata a farsi vedere sul social e a parlare con i suoi follower dopo essere diventata mamma.

Nel pomeriggio di martedì 28 ottobre l’influencer 29enne è riemersa dalla sua “baby bubble” (la bolla in cui si è immersa come neomamma) a seguito della nascita della piccola Priscilla, venuta al mondo lo scorso 7 ottobre al Gemelli di Roma.

La mora romana ha spiegato come vanno le cose, tra piccoli incidenti di percorso e supporto di amici e fan, svelando anche a chi somiglia tantissimo la neonata tra lei e il papà Tony Effe.

“Sono appena resuscitata dopo una bella febbre da mastite. È un'infiammazione al seno, per chi allatta o ha allattato, saprete di che sto parlando…”, ha esordito.

Dopo il parto non è andato tutto liscio, ma pian piano le cose vanno meglio: “Ho superato il parto. Febbre a 39 una settimana. Le prime quasi tre settimane di vita della mia bimba. Sono viva, sono viva”.

Ha voluto ringraziare tutti per il grande supporto. Le continuano ad arrivare un numero enorme di mazzi di fiori dopo aver appeso il fiocco rosa: “Riceviamo circa 6 o 7 mazzi di fiori al giorno da quando è nata la nostra bambina”.

“Sono nella baby bubble totale, una bolla d’amore per la mia bambina, di questa magia e questo profumo. Me la sto godendo e me la godrò ancora per un po’. Mi dicono che questo periodo sfugge velocemente quindi voglio memorizzare tutto”, ha continuato.

“E’ una sensazione che non potrò mai trovare le parole per spiegarvela”, ha proseguito.

Per la prima volta ha anche deciso di ritagliarsi un piccolo spazio da dedicare solo a sé stessa: “Oggi mi prendo un’oretta per me, è giusto ricominciare anche con quella che era la mia vita piano piano”.

Quindi la rivelazione sul fatto che Priscilla è identica al suo papà, noto rapper di 34 anni: “Lei è bellissima, sta benissimo. Praticamente ho partorito la gemella del mio fidanzato. Di me ha solo il modo in cui dorme, a bocca aperta e con le braccia in aria”.

“Tutto molto intenso sia nel bene che nel male, tutto molto impegnativo, tutto diverso e nuovo. Io sono una persona curiosa quindi mi ci sto completamente perdendo, sto cercando di capire tutto. Mi devo abituare anche a questi nuovi ritmi”, ha concluso.