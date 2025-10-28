Il figlio di Samantha De Grenet e Luca Barbato festeggia 20 anni con due torte: foto

Brando celebra il compleanno con i genitori, ma non solo, c’è anche la fidanzata Ginevra

Sul social arriva la dolcissima e toccante dedica della mamma 54enne

Brando spegne le candeline. Il figlio di Samantha De Grenet e Luca Barbato festeggia 20 anni con ben due torte. Sul social arriva la dolcissima e toccante dedica della mamma 54enne. La conduttrice e showgirl pubblica una foto che la ritrae col marito e il loro ragazzo a cena: sul tavolo ci sono due dolci, ma non sono gli unici…

Il figlio di Samantha De Grenet e Luca Barbato festeggia 20 anni con due torte

Già nel pomeriggio è stato celebrato il giorno speciale. Un’altra immagine svela Brando insieme alla madre e alla fidanzata sua coetanea, Ginevra Catalini. Con loro pure la tata Girlie e i due cagnolini di razza Lhasa Apso che sono arrivati in casa.

“Ieri, 27 ottobre 2025, è stato il tuo giorno, anche se per me ogni giorno è il tuo giorno… - scrive Samantha nel post dedicato a Brando - Hai compiuto 20 anni è ufficialmente non sei più un teenager ma un giovane uomo! Dal giorno in cui sei nato ho capito che la mia vita non sarebbe stata più la stessa… Avevo ricevuto il dono più grande!”. E conclude: “Ti ho guardato e da quel momento non ho mai distolto il mio sguardo e mai lo farò… Io sarò sempre la tua mamma e tu sei e sarai sempre la parte migliore di me…”.