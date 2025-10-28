''Mi è capitato di tradire'': Alessia Marcuzzi svela se lo ha fatto più in amore o in amicizia

La conduttrice confida pure qual è il suo punto debole, quello che la fa diventare pazza

Torna in tv con il reality show di Prime Video The Traitors Italia, in onda dal 30 ottobre

Sarà al timone di uno dei reality show più attesi, The Traitors Italia, dal 30 ottobre su Prime Video. Alessia Marcuzzi a Tv Sorrisi e Canzoni parla del programma, in cui apparirà in una veste diversa, più cupa e rigida rispetto a come il pubblico è abituata a vederla. La conduttrice 52enne si apre pure sul privato e confessa: “Mi è capitato di tradire". Svela se lo ha fatto più in amore o in amicizia.

“Non ho subìto grandi tradimenti, mi è capitato di tradire più in amore che in amicizia, però faccio parte della categoria che se tradisce è perché c’è un problema, quindi finisco la storia vecchia e inizio quella nuova. Invece nelle amicizie non l’ho mai fatto. Ci possono essere state delusioni, però tradimenti tali da dire ‘ti tolgo la parola’, mai”, svela Alessia.

Si ritiene molto leale. La Pinella chiarisce: “Sono leale, anche perché faccio molta fatica a non lasciar trapelare le emozioni sul mio viso. Se sto dicendo una bugia si capisce subito: divento rossa e mi viene da ridere”. Quando deve confidare il suo punto debole, spiega: “Sono buonissima, ma se vedo un’ingiustizia divento una pazza”.

Tra cuore e testa, lei segue il cuore. E sui segreti, se li sa mantenere o meno, precisa: “Se riguarda me, no. Sulle mie amiche, sì. Non rilascio facilmente interviste perché racconto tutto! Mi apro anche con il primo che incontro per strada”.