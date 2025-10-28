''E’ folle quanto io non sappia fare niente'': la figlia di Benedetta Parodi non riesce ad accendere il fornello della sua nuova casa per cinque giorni

Matilde Caressa è andata a vivere a Torino per motivi di studio e sta cercando di imparare…

Nonostante abbia una madre che è una cuoca sopraffina, famosa per i suoi cooking show, la figlia di Benedetta Parodi (e Fabio Caressa) non riesce ad accendere il fornello della sua nuova casa per ben cinque giorni. Matilde Caressa è andata a vivere a Torino per motivi di studio e sta cercando di imparare… “E’ folle quanto io non sappia fare niente”, confessa nelle sue Storie su Instagram.

In una clip che registra direttamente dalla cucina, Matilde rivela tutto il suo disagio: “Dunque ragazzi, ero consapevole di non saper fare niente, ma è folle quanto io non sappia fare niente! Cioè, boh, sto provando ad accendere il fornello di casa mia… Non riesco, non riesco. Non capisco come funzionino? Non userò il fuoco”. E precisa: "Giuro che riguardo ad alcune cose molto specifiche sono intelligente".

La ragazza in un altro video aggiorna i follower sulla questione. “Alla fine sono riuscita ad accendere il fornello solamente al quinto giorno in cui vivevo a Torino", dice. "Tra l'altro ho dovuto chiedere al mio coinquilino a cui avevo detto che alla fine ero riuscita ad accenderlo. Perché aveva visto la storia e ho dovuto ammettere che ero riuscita. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno detto nei direct: ‘Che cretina, devi usare l’accendino!’, avevate ragione”, aggiunge. Poi conclude: “E nulla… Attenta Benedetta Parodi, c'è un nuovo chef in città!”.