Maria Monsé e la figlia Perla Maria ancora scombussolate dopo l'eliminazione dal Grande Fratello: ecco come stanno

La 50enne e la 18enne, tornate a casa a Roma, non riescono più a prendere sonno

Nella Casa i ritmi erano completamente diversi e ora per la ragazza è un vero problema

Sono state ‘fatte fuori’ dal pubblico col televoto nella puntata del 30 dicembre. Gli spettatori le hanno clamorosamente ‘bocciate’. Adesso, tornate nella loro abitazione romana, le due non riescono più a dormire in orari ‘normali’. Maria Monsé e la figlia Perla Maria sono ancora scombussolate dopo l'eliminazione dal Grande Fratello. La sera il sonno tarda ad arrivare. Meno male che l’imprenditore Salvatore Paravia, marito della 50enne e padre della 18enne, non risenta molto della confusione, anzi. L’uomo accudisce le sue donne: è lui a cucinare la cena per loro.

Maria Monsé e la figlia Perla Maria ancora scombussolate dopo l'eliminazione dal Grande Fratello

Perla Maria svela la difficoltà che ora ha ad addormentarsi sul social. In un post parla del suo fuso orario post GF. “Io non riesco più a dormire prima delle 4 - confida la ragazza - Perché noi lì facevamo sempre minimo le 4, poi si facevano le 5, le 6… Niente”.

La 18enne fa sapere di avere un fuso orari diverso dopo essere stata nella Casa

“Io ormai se vado a dormire all’una non ho sonno. Ora sono le due e il sonno è ancora uguale a zero. Solo che io dico: ‘Perla vai a dormire presto, perché così domani ti svegli non proprio all’ora di pranzo’. Ma non riesco, non ci riesco. Ormai non prendo sonno prima delle 4, sono le due, non ci posso pensare! Ora mi andrò a fare una camomilla… Questo è un video di sfogo, sto qui, non so che fare… Un bacio e buonanotte”, aggiunge ancora.

Salvatore Paravia, marito della 50enne e padre della ragazza, coccola le sue due donne, nonostante la confusione...

Nei commenti Perla confessa che alla fine poi si è addormentata alle 5 del mattino. E anche per la madre non è facile: le due dovranno tornare ad avere un ritmo sonno-veglia regolare, altrimenti saranno guai.