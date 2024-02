''Mi avete fatto piangere tutto il giorno'': Marica Pellegrinelli torna a parlare dei vecchi debiti di Eros Ramazzotti e attacca i giornalisti

La modella 35enne punta il dito contro i media: “Di 40 minuti di intervista avete ripreso solo questo”

“Non vi vergognate?”, tuona. Per lei si sta speculando “su una famiglia, su dei minori, su un padre e me”

Marica Pellegrinelli è una furia. I titoli e le notizie che sono state pubblicate sui media dopo la sua intervista in una diretta social a Grazia non le sono piaciuti. Affatto. “Mi avete fatto piangere tutto il giorno”, confessa. La 35enne accende i riflettori ancora una volta sui vecchi debiti di Eros Ramazzotti. Attacca i giornalisti senza pietà.

Nell’intervista in questione, rilasciata ad Annalia Venezia e visibile in un reel su Instagram, la modella 35enne, incinta di 7 mesi del nuovo compagno William Djoko, ha detto letteralmente: “Tutte le persone pensano che mi sia sposata un milionario… Allora, quando mi sono sposata, il mio ex marito era pieno di debiti e ci siamo lasciati nel suo momento economico migliore degli ultimi 30 anni e sinceramente non ho chiesto nulla. Ho un mantenimento per i bambini, come è giusto che sia perché stanno principalmente con me”.

La Pellegrinelli, legata a Eros dal 2014 al 2019 da cui ha avuto Raffaela Maria, 12 anni, e Gabrio Tullio, 8, ora in un lungo post condiviso nelle IG Stories contrattacca la stampa. “Faccio una diretta Instagram di 40 minuti dove tocchiamo argomenti d’amore e dove parlo anche del mio passato, non era l'argomento principale, anzi! Parlo del bene e del rapporto mantenuto con il mio ex marito, padre nei nostri figli. Questa diretta la vedono in pochi, sfortunatamente anche i ‘giornalisti’ che fiutano lo scoop. Ad alcune provocazioni della giornalista rispondo in pochi secondi con la VERITÀ”, chiarisce la bergamasca.

Poi punta il dito sulla sua affermazione relativa ai debiti di Ramazzotti: “Specialmente, che la situazione finanziaria nel 2009 del mio ex marito non era felice, aveva tanti debiti, io avevo solo 21 anni. Sottolineo che questa informazione non è una new, è un dato che lui stesso ha più e più volte sottolineato nonché pubblicato nella sua autobiografia. Dico anche che quando ci siamo separati, dopo 10 anni, era nella sua migliore situazione economica degli ultimi 30 anni e che non ho preteso nessun mantenimento o liquidazione come moglie. Tutto vero, sempre rispondendo a provocazioni, per il semplice fatto che ‘chi tace acconsente’”.

“Non sono stati anni senza pensieri ed Eros ha lavorato sodo per rimediare ai danni che altre persone avevano creato su di lui ed io sono stata sempre a suo fianco. Buchi creati anni prima che io entrassi nella sua vita. Punto”, chiarisce ancora Marica imbufalita. “Avete ripreso di 40 minuti e tanto amore solo questo, aggiungendo parole ed aggettivi dispregiativi nei miei confronti. Perché? Non vi vergognate?”, tuona.

“Queste frasi però non le riprenderete mai, lo scrivo per chi mi segue e a tutti voi ricordo che state speculando su una famiglia, su dei minori, su un padre e me: una donna incinta. Continuate pure a fare le campagne di sensibilizzazione per le donne, per la correttezza giornalistica: fuffa. Poi accadono le tragedie e correte al riparo con altre campagne di sensibilizzazione, mi raccomando”, precisa la Pellegrinelli. E conclude: “Mi avete fatto piangere tutto il giorno”.