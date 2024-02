''Ho pianto per tre giorni, non riuscivo a smettere'': Enzo Iacchetti confessa come ha reagito alla morte di Maurizio Costanzo

Il comico 71enne, ospite alla serata evento dedicata al giornalista, svela tutto al Corriere della Sera

“Ci sono due persone che per me non sono davvero morte: mia madre e lui”

Enzo Iacchetti ieri sera era sul palco del Teatro Parioli per la serata evento dedicata a Maurizio Costanzo a un anno dalla scomparsa del giornalista, deceduto il 24 febbraio 2023. Il comico 71enne, intervistato da il Corriere della Sera il giorno dopo la commemorazione, confessa come ha reagito alla morte del famosissimo 84enne. “Ho pianto per tre giorni, non riuscivo a smettere”, svela.

Ripercorrendo il momento in cui è arrivato al teatro romano, che ora si chiama Parioli Costanzo, Iacchetti rivela: “Mi si è aperto tutto il corpo, non solo il cuore. Solo che mi sembrava assurdo non trovare Maurizio: per me doveva essere lì, mi aspettavo di vederlo. Sono arrivato nel punto in cui di solito ci incontrava, dove c’era il suo studio. Ma non sono voluto entrare, non ce l’ho fatta”.

Enzino poi racconta la sua reazione alla perdita di Maurizio: “Ho pianto per tre giorni, non riuscivo a smettere. Ci sono due persone che per me non sono davvero morte: mia madre e lui. Per partecipare a questa serata non avevo scritto sull’agenda ‘Maria De Filippi o Fazio’. Ma: ‘Costanzo’”.

Il conduttore di Striscia la Notizia non ha cancellato il numero di cellulare di Costanzo dal telefonino: “Sì, alla voce ‘Mauri’. Lui compiva gli anni il 28 agosto, io il 31. Una volta gli dissi che anziché richiamarci due volte nel giro di tre giorni avremmo potuto fare una sola telefonata a cavallo tra il 29 e il 30. Si era messo a ridere”.

Iacchetti ritiene che il giornalista gli abbia salvato la vita: “Professionalmente. Il Maurizio Costanzo Show era la mia ultima chance: avevo 39 anni, un figlio di tre e avevo già fatto tutti i provini del mondo. Anche a quello per il Costanzo show mi scartarono... non c’era lui. Così, per rabbia, abbandonai lì i miei testi, il mio materiale".

"Dopo un mese mi richiamarono - prosegue - Mi ero già messo in testa di aprire un bar tabacchi sul lago Maggiore, magari con un palchetto su cui, chi voleva, avrebbe potuto esibirsi. Quando arrivò la chiamata spiegai che ero già stato a Roma e che mi avevano già scartato ma la caporedattrice dello show disse che aveva letto quello che avevo spedito, non sapeva che in realtà l’avevo abbandonato, e che mi faceva fare una puntata: se a Costanzo fossi piaciuto avrebbe fatto un cenno con un dito in trasmissione e sarei tornato. Aveva inventato il like”.

Per lui è arrivato il successo: Iacchetti ha fatto 187 puntate del Maurizio Costanzo Show. “Continuavo a vederlo il triplo di quanto fosse grande in altezza: mi sembrava un gigante. Lo amavo e gli chiedevo consiglio per tutto - sottolinea Enzo - Non gli ho mai detto di no. Tante volte dovevo rinunciare a serate ben pagate perché mi chiamava all’ultimo. Ma preferivo pagare la penale: non potevo dirgli no”. Li legavano stima e affetto: lui gli voleva un bene infinito.