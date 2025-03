La 49enne racconta come ha vissuto il periodo buio del ragazzo 20enne

Il prossimo 10 luglio compirà 50 anni. E’ tempo di bilanci per Martina Colombari, che si apre a tutto tondo in una lunga intervista al Corriere della Sera. L’ex Miss Italia, modella, attrice e conduttrice torna a parlare anche delle problematiche del figlio e rivela: “Ora è tutto più chiaro, Achille è seguito dalle persone giuste”. Il momento buio del 20enne avuto dal marito Billy Costacurta sembra ormai alle spalle.

''Ora è tutto più chiaro, Achille è seguito dalle persone giuste'': Martina Colombari torna a parlare delle problematiche del figlio

Martina ha sofferto per il suo ragazzo. Ora è più serena. “Achille sta meglio. La sua è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime”, spiega.

Quando le si domanda come abbia vissuto un momento così complicato, la Colombari svela: “Come qualsiasi madre di fronte a un momento difficile del figlio. Gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo. Noi gli siamo stati vicini. Sempre, anche quando era piccolo. Solo all’inizio abbiamo avuto delle tate. Poi, ci siamo stati solo Billy ed io”.

Si è chiesta dove avesse sbagliato, inevitabilmente, come ogni genitore avrebbe fatto al suo posto. “Nel periodo di maggiore difficoltà, una giornalista, in tv, è arrivata a dirmi che mio figlio aveva bisogno di avere accanto una che fosse più madre e meno donna - sottolinea Martina - Credo sia la più grande cattiveria che una donna possa dire a un’altra. Ho avuto il mio bel da fare con me stessa, ma ho trovato chi mi ha sostenuta”.

Lei e il figlio si assomigliano: “Ho due foto, una mia e una sua, entrambi abbiamo 4 o 5 anni e portiamo gli occhiali: siamo uguali. Lui è un perfetto mix tra me e Billy”. Mette in guardia le altre mamme: “Tenetevi pronte”. Martina poi chiarisce: “Achille mi ha insegnato che non posso tenere tutto sotto controllo. Un genitore non è un carabiniere, deve a un certo punto tirarsi indietro”.

“Seguo il dottor Mendolicchio, che è direttore sanitario del centro sui disturbi alimentari di Piancavallo - aggiunge la Colombari - Ho amici con figli che ne soffrono, altri che invece hanno ragazzi che da anni non escono di casa... la condivisione è importante. E non dobbiamo giudicare. A volte sembra che tutti vogliano fare i genitori al posto tuo, sono tutti più bravi di te…”.