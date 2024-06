Matilde Brandi rivede il futuro sposo dopo l’Isola, sorpresa in studio ed esplode la passione

I due si baciano davanti le telecamere e parlano del loro matrimonio

Non ce l’ha fatta a rimanere in Honduras per la finale. Dopo l’Isola dei Famosi Matilde Brandi, eliminata in semifinale, fa il suo ingresso nello studio di Milano, scendendo dalle scale, tra il pubblico, con l’abito azzurro da diva. Rivede il futuro sposo e subito esplode la passione. Francesco Tafanelli porta un mazzo di rose rosse alla compagna 55enne. I due si baciano davanti le telecamere e parlano del loro matrimonio.

Matilde, abbronzata, dimagrita appena arriva parla amabilmente con Vladimir Luxuria dell’esperienza vissuta. A sorpresa arriva l’uomo che era volato fino in America durante il reality per dichiararle ancora una volta il suo amore. Le dà un mazzo di rose rosse tra le mani e la bacia. E’ un momento emozionante, degno dei migliori film romantici.

Luxuria li osserva, poi punta dritta all’obiettivo e chiede alla coppia quando si sposerà. “Vogliamo la data”, dice. Tafanelli replica: "Io sono stato due giorni chiuso in un camerino. Sulla data, faccio chiarezza, questa è una storia importante, devo passare per tre step. Uno è a posto, ora devo avere il consenso delle sue figlie". "Non vi chiedo la data, ma almeno la stagione”, ribatte la conduttrice. I due però non si sbottonano ancora.

La brandi stupisce Luxuria con una richiesta: “Ti voglio come testimone di nozze. Anzi, ne voglio tre. Anche Sonia e Dario”. Parla degli opinionisti del programma, la Bruganelli e Maltese. Il pubblico applaude convinto: è un vero ‘happy end’.