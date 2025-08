''Mi impegnerei per non far vivere ai miei figli quello che ho vissuto io'': Matteo Bocelli, figlio di Andrea, parla della sofferenza per il divorzio dei genitori

Il 27enne è nato dal legame del tenore con Enrica Cenzatti, prima moglie, da cui ha avuto nel 1995 pure Amos

Matteo Bocelli, figlio secondogenito di Andrea, anche lui cantante, parla della sofferenza per il divorzio dei genitori. Il 27enne è nato dal legame del tenore con Enrica Cenzatti, prima moglie, da cui ha avuto nel 1995 pure Amos. Il 66enne ora è sposato con Veronica Berti: dal loro matrimonio il 21 marzo 2012 è nata Virginia. “Mi impegnerei per non far vivere ai miei figli quello che ho vissuto io”, confida a Vanity Fair.

Il 12 settembre uscirà il suo secondo album. E’ un momento di grande crescita professionale per Matteo: è molto soddisfatto. Quanto si guarda indietro e gli viene chiesto se da bambino di fidasse degli altri, svela: “Ero molto timido ma allo stesso tempo vivace: mi sono sempre tenuto impegnato perché ho sempre odiato restare senza fare niente anche se ricordo di aver cercato, insieme a mio fratello, di vivere la famiglia nella maniera più intima possibile”.

Matteo chiarisce il motivo di questo bisogno di vivere in intimità gli affetti più cari: “In quel periodo babbo partiva per i lunghi tour e sentivo la sua mancanza, anche se la ferita più grande era che i miei genitori erano divorziati”.

L’artista ha sofferto la separazione della mamma e del papà: “Non credo che esista un figlio di genitori divorziati che non sia in qualche modo segnato. Ed è per questo che, semmai avrò una famiglia in futuro, mi impegnerei con tutto me stesso per non far vivere ai miei figli quello che ho vissuto io”.

Non ha progetti di famiglia sua nell’immediato: “In questo momento sono concentrato sulla carriera e mi risulta difficile pensare a certe cose. Penso che sposarsi e fare figli siano, nel mio caso, delle cose che si sono spostate in avanti. Sono molto favorevole a sposarsi e ad avere i figli giovani, ma penso che non sia giusto giudicare mai il prossimo e le proprie scelte: è tutto molto soggettivo”.