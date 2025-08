Venus Williams pubblica la prima foto col fidanzato italiano Andrea Preti, ex Isola dei Famosi: guarda lo scatto con cui lo ringrazia per le cure ricevute

Il 37enne è stato accanto alla 45enne a cui è legato da tempo e l’ha aiutata a ritrovare speranza e forma

Venus Williams è risorta grazie al suo staff, ma soprattutto a lui. L’uomo che presto sposerà. La tennista pubblica la prima foto col fidanzato italiano Andrea Preti, ex Isola dei Famosi, a cui è legata da tempo. Ringrazia il 37enne, ex di Claudia Gerini, per le cure ricevute. Si è sottoposta a un intervento per problemi legati all'adenomiosi e ai fibromi: le è stata praticata una miomectomia che consiste nella rimozione di fibromi uterini, mantenendo l’utero, così da preservare la propria fertilità.

Venus Williams pubblica la prima foto col fidanzato italiano Andrea Preti, ex Isola dei Famosi: lo scatto con cui lo ringrazia per le cure ricevute

La sportiva 45enne accompagna lo scatto con un lungo posto in cui spiega. “In questo giorno 1 anno fa ero sottoposta a un intervento chirurgico, una miomectomia per rimuovere i fibromi e un grande adenomioma focale che era incastrato nel muscolo del mio utero. Che differenza fa un anno! Ho giocato il mio primo torneo dopo oltre 16 mesi e ora mi sto preparando agli US Open. Questo post è in occasione dell'ultimo giorno del mese della consapevolezza dei fibromi. Ci possono essere lieti fine!”, scrive.

“Mi avevano detto che ero inoperabile - prosegue Venus - Mi hanno detto che potevo morire dissanguata sul tavolo. Mi è stato detto di prendere una madre surrogata e dimenticare la speranza di portare in grembo i miei figli. Ho avuto una diagnosi sbagliata. Non sono stato curata per anni, anni e anni. E’ importantissimo difendere la propria salute! Soffrivo di grave anemia, dolori debilitanti, emorragia eccessiva e cicli mestruali anormalmente frequenti per molti anni. Ha influenzato il mio tennis e la traiettoria della mia carriera”.

“Ho raccontato la mia storia perché le altre donne non debbano passare tutto questo e così possano stare meglio prima”, aggiunge la Williams. Ringrazia tutti quelli che l’hanno aiutata nel percorso di cure, tra i quali c’è il suo Andrea, che è fiero di lei.