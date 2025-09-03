Portano Eva, nata nel 2012, e il secondogenito Nikita, 2017 alla Bilingual European School of Milan

La 46enne e il 51enne rimangono uniti, nonostante la separazione annunciata a marzo, dopo 12 anni da coppia

Sono orgogliosi sei loro bimbi che crescono in fretta. La 'iena' Matteo Viviani e l'ormai ex moglie ed ex Letterina Ludmilla Radchenko sui social si fanno vedere di nuovo insieme per accompagnare i figli al primo giorno di scuola privata. Portano Eva, nata nel 2012, e il secondogenito Nikita, 2017 alla Bilingual European School of Milan.

La 'iena' Matteo Viviani e l'ormai ex moglie ed ex Letterina Ludmilla Radchenko di nuovo insieme per accompagnare i figli al primo giorno di scuola privata

La 46enne e il 51enne rimangono uniti, nonostante la separazione annunciata a marzo, dopo 12 anni da coppia. Sorridono accanto ai pargoli, fieri di loro, che indossano spensierati le loro eleganti divise. Il prestigioso istituto del capoluogo lombardo, frequentato dai ragazzi, ha una quota di iscrizione che può essere soggetta a variazioni. E’ di circa 1350 euro. La retta annuale ammonterebbe, secondo le indicazioni del sito della scuola, a 12.500 euro per l'anno scolastico.

Portano Eva, nata nel 2012, e il secondogenito Nikita, 2017 alla Bilingual European School of Milan

Ludmilla e Matteo, andati a nozze nel 2013, hanno annunciato la separazione lo scorso marzo. A giugno, condividendo uno scatto insieme, la Radchenko aveva chiarito: “Anche da ‘ex’, certi equilibri non si rompono… si trasformano. Spoiler: si può volersi bene anche senza volersi indietro. Chi l’avrebbe detto? La separazione più evoluta del secolo direi. Insomma, anche qui siamo riusciti a trasformare l’utopia nella realtà. E oggi, dopo doverose nuvole e turbolenze superate, l’aria è finalmente leggera”.