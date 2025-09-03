''Ballare a petto nudo mi metteva a disagio'': Andreas Muller rivela perché ha iniziato a trasformare il suo corpo dopo essere stato deriso per la magrezza

In un reel il 29enne si apre sul suo percorso: adesso è tutto muscoli rispetto al passato

In un reel si apre totalmente sul suo percorso, iniziato molto tempo fa. Andreas Muller rivela perché ha iniziato a trasformare il suo corpo dopo essere stato deriso per la magrezza. “Ballare a petto nudo mi metteva a disagio”, confessa il 29enne, ballerino e coreografo.

L’ex vincitore di Amici accompagna il video con queste parole: “Confidenze sul perché ho deciso di iniziare ad allenarmi e magari lo stimolo per dare la spinta a chi sta aspettando di fare il primo passo”. Poi, con immagini, racconta.

“Questo sono io nel 2016. Ero molto magro e non me ne preoccupavo. Avevo altro per la testa… Ma poi un tipo, ridendo di me, mi dice: 'Oh, sei spesso come un foglio F4!’. Così inizio a tatuarmi, scarabocchio il foglio. Maschero le insicurezze. I miei occhi, però, non brillano. Non riesco più a piacermi: ballare a petto nudo mi mette a disagio”, svela Andreas.

Il cambiamento è iniziato dopo la vittoria ad Amici 16, nel 2017

“Così, dopo la vittoria ad Amici (nel 2017, ndr), decido di iniziare ad allenarmi - prosegue Muller - per costruire il corpo che avrei voluto avere. Tenacia a costanza mi hanno portato a superare i miei limiti e ad aumentare la mia forza fisica e mentale. Rinunce, piaceri, pigrizia mi hanno portato a ottenere risultati sempre più alti, a ritrovare quell’autostima che avevo perso e a sentirmi a mio agio davanti allo specchio e sul palco!”.

Oggi Andreas è letteralmente 'scolpito'

Il danzatore, che il 29 settembre sposerà la compagna Veronica Peparini, 54 anni, da cui il 18 marzo 2024 ha avuto le gemelle Penelope e Ginevra, conclude: “La vera vittoria è ritrovare se stessi, ma la parte più bella è il viaggio”.