Melissa Satta e il nuovo fidanzato Carlo Beretta, ex di Giulia De Lellis, in vacanza insieme in Sardegna con gli amici: le foto

La showgirl 38enne a Porto Cervo in barca romantica col rampollo 27enne

Lo descrive, senza ombra di dubbio, il “miglior giorno a Porto Cervo”. Melissa Satta è felice. Lei e il nuovo fidanzato Carlo Beretta, ex di Giulia De Lellis, trascorrono una splendida vacanza insieme in Sardegna con gli amici. La showgirl 38enne è romantica col rampollo 27enne in barca. Sorride raggiante, dopo aver ritrovato il batticuore grazie a lui.

Ci sono tutte le persone a cui vuole un mondo di bene, tra le quali Valentina Marotta. Sull’imbarcazione c’è pure Maddox, 10 anni, il figlio che Melissa ha avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng, attorniato da altri bambini.

L’atmosfera è conviviale e spensierata, come sempre accade nei giorni di relax assoluto, quelli in cui i pensieri sono tutti positivi e gioiosi.

La Satta e Beretta hanno ormai ufficializzato la loro storia d’amore e non hanno più alcun problema a mostrarsi più uniti che mai. Ci sono state anche le presentazioni in famiglia, anche se c’è chi fa sapere che l’ex velina per non avere problemi nella relazione dovrebbe guadagnarsi la totale fiducia e l’approvazione della madre del ragazzo, Umberta Gnutti Beretta.

La donna, nota socialite, avrebbe un fortissimo ascendente sul figlio. Parrebbe, stando ai gossip, che i suoi precedenti legami di Carlo con Dayane Mello e la De Lellis, siano naufragati proprio a causa dello scarso feeling tra la madre e le due… Ma al momento la Satta sembrerebbe esserci riuscita pienamente, così almeno raccontano gli scatti felici condivisi che entrambi postano su Instagram.