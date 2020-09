Mia Facchinetti, festa di compleanno anticipata: ecco cosa vuole fare da grande

Mia Facchinetti oggi, 4 settembre, compie 9 anni. Per la figlia di Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi arriva la festa di compleanno anticipata. Gliela regala il papà nella sua grande villa a Mariano Comense. L’ex dj ora produttore e manager svela anche cosa vuole fare la bimba da grande: la cantante.

E’ una giornata unica ed elettrizzante. Mia, felice, si gode il suo party. Il padre, con la complicità degli altri due pargoletti, Leone, nato nel 2014, e Lavinia, venuta al mondo nel 2016, ha pensato proprio a tutto. La moglie Wilma è partita con la figlia Lollie che inizia la scuola all’estero.

La casa è piena di palloncini, il giardino con la piscina è favoloso con un allestimento con tanto di gonfiabili. Ci sono pure un mare di dolcetti e una torta strepitosa: il tema della festa di compleanno anticipata di un giorno è la musica.

In cima alla torta di compleanno a due piani c’è raffigurata proprio Mia che canta. Francesco Facchinetti svela: “Canta meglio del papà!”. Poi racconta: “Festeggiamo in anticipo il compleanno di Mia perché poi andrà dalla mamma”. Raggiungerà Alessia Marcuzzi in Sardegna: la conduttrice è impegnata con le riprese di Temptation Island.

Mia Facchinetti con una bella corona in testa, proprio come una principessa, sorride e si diverte un mondo al party. Apre i regali raggiante con il fratellino e la sorellina. E’ un compleanno indimenticabile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/9/2020.