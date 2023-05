Michela Quattrociocche mondana a Roma col fidanzato: sul red carpet insieme a Giovanni Naldi

Alla prima dell’ultimo film diretto da Marco Bocci, con la moglie Laura Chiatti nel cast

Michela Quattrociocche non si perde per nulla al mmondo la serata speciale. E’ mondana a Roma col fidanzato Giovanni Naldi. Sfila insieme a lui sul red carpet, facendosi immortalare dai fotografi. I due non bucano la prima dell’ultimo film diretto da Marco Bocci, “La Caccia”, con la moglie Laura Chiatti, grande amica della 34enne, nel cast.

Michela indossa un aderente abito nero con scollatura quadrata e amiche a tre quarti, monto chi. Il vestito arriva fin sul ginocchio, strizzando l’occhio alla moda anni ’60. La Quattrociocche lo abbina con accessori a contrasto white: ai piedi porta decollété bianche, tra le mani una piccola bag dello stesso colore.

Naldi è più casual: per l’imprenditore camicia bianca, giacca sportiva sui toni del blu, sotto jeans e scarpe stringate in cuoio. Giovanni, erede di un’importante famiglia di albergatori, la tiene accanto a sé: il suo braccio cinge la vita dell’ex moglie di Alberto Aquilani, da cui ha avuto due figlie, Aurora, nata il 18 aprile del 2011 e Diamante, nata il 3 novembre 2014. Fanno coppia dal 2020: la passione è ancora altissima.

In sala Michela fa il ‘tifo’ per Bocci e la Chiatti sul palco. La pellicola, al cinema dall’11 maggio, segna il ritorno di Bocci dietro la macchina da presa dopo il suo esordio alla regia nel 2019 con "A Tor Bella Monaca Non Piove Mai". E’ il primo film in cui dirige la moglie, anche la Quattrociocche ne è entusiasta.