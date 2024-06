Aurora Ramazzotti vola via con lei: un weekend tutto per loro dopo moltissimo tempo

E’ molto probabile che le due siano tra gli invitati alle nozze di Diletta Leotta a Vulcano

Aurora Ramazzotti vola via con lei: un weekend tutto per loro dopo moltissimo tempo. La 27enne lo racconta nelle sue storie. Michelle Hunziker è accanto a lei, ma tutta coperta: è costretta a nascondersi in aeroporto con la figlia per evitare di essere riconosciuta.

Guarda come Michelle Hunziker è costretta a nascondersi in aeroporto con la figlia per evitare di essere riconosciuta

Non è ancora certo, ma parrebbe molto probabile che le due siano tra i 160 invitati alle nozze di Diletta Leotta previste per sabato 22 luglio. La conduttrice Dazn sposerà il padre di sua figlia Aria, Loris Karius, 30 anni, a Vulcano, alle Eolie, nella bella Sicilia. Del resto la presentatrice 32enne, quando la showgirl 47enne era stata sua ospite a Mamma Dilettante, l’aveva invitata ad accompagnarla in sala parto e la svizzera aveva accettato. Tra le due si era creata moltissima complicità…

Aurora Ramazzotti vola via con lei, che alla fine si svela

Aury non rivela molto però. “Chi è quella persona misteriosa sotto la giacca?”, chiede in un video nelle sue storie ai follower. Michelle si svela e la primogenita scrive: “Io e mamma in partenza per un weekend insieme dopo non so quanti anni”. Le due in aeroporto cercano anche di scattarsi un selfie insieme. Una signora, però, si avvicina. “Cercavamo di fare una foto ma… Una signora molto tenera voleva fare amicizia", racconta la ragazza.

Sono tutti ammaliati da Michelle e Aurora, che insieme sono sorridenti, felici e complici. Una bella immagine che piace molto ai loro fan e non solo.