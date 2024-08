Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in vacanza insieme: l’affetto tra i due ex coniugi si rafforza sempre di più

La 47enne e il 60enne, che sono stati sposati per più di 10 anni, si vogliono ancora molto bene

Pochi giorni fa hanno passato qualche giorno insieme in Sudtirol

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme in montagna.

L’ex coppia d’oro dello spettacolo italiano, che è stata sposata dal 1998 al 2009, è stata in Sudtirolo insieme.

Chi segue i due su Instagram se ne era forse già accorto, ma adesso a certificarlo è il settimanale ‘Chi’ che li ha paparazzati durante una camminata di gruppo tra le Dolomiti.

Sì perché in Alta Badia oltre agli ex coniugi c’erano anche tutti, o forse quasi tutti, i loro numerosi figli.

La copertina di 'Chi' con Michelle Hunziker, 47 anni, ed Eros Ramazzotti, 60, in vacanza insieme in Alto Adige

Se Mich ed Eros insieme hanno avuto 27 anni fa Aurora Ramazzotti, che lo scorso anno li ha resi anche nonni di Cesare, dai successivi matrimoni di entrambi sono nati altri quattro bambini.

La Hunziker ha avuto Sole e Celeste con il secondo marito Tomaso Trussardi, mentre Ramazzotti è padre di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti con la seconda moglie Marica Pellegrinelli.

I secondi matrimoni dei due volti noti non hanno funzionato così come non aveva funzionato il loro e oggi sono entrambi senza fede nuziale al dito, sebbene Eros sembra essere ancora fidanzato con Dalila Gelsomino (dopo l’ufficializzazione dell’amore non ci sono più stati aggiornamenti formali sulla loro relazione).

Non molto tempo fa il cantante romano 60enne aveva anche dedicato belle parole alla bionda di origini svizzere 47enne in tv.

Ospite di ‘Domenica In’ nel 2022 aveva detto parlando della canzone ‘Più bella cosa’, dedicata proprio a Michelle: “L'avevo già fatta poi ho conosciuto lei e gliel'ho dedicata. Quando eravamo in America il regista del video cercava una ragazza e ha visto Michelle. E’ stata il mio grande amore, è la madre di mia figlia... Non può non essere così”.