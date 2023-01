La figlia 26enne osa con un look total black e il pancione ‘a nudo’

La showgirl fa festa da Shinto Sushi Restaurant a Milano e tutti si scatenano

Michelle Hunziker per il suo compleanno non bada a spese, organizza un mega party a tema 007 a Milano, l’evento è favoloso. Per i 46 anni della showgirl arrivano tutti, dalla figlia Aurora, col pancione in primo piano, all’amica Ilary Blasi.

Mega party a Milano per i 46 anni di Michelle Hunziker: da Ilary Blasi ad Aurora col pancione, le foto dell'evento a tema 007. In foto la svizzera con le figlie Sole, 9 anni, e Celeste, 7

I fotografi immortalano i vip all’entrata del locale. Sono tantissimi i famosi che arrivano per celebrare con Michelle il suo giorno speciale da Shinto Sushi Restaurant: ci sono Ilary Blasi, arrivata con l’hair stylist che ormai da un po’ di tempo condivide proprio con la Hunziker, Alessia Solidani, Serena Autieri insieme al marito Enrico Griselli, Daniele Bossari, Alvin, Nicola Savino con la moglie Manuela Suma, Nina Zilli, incinta del suo primo bebè, col compagno Danti, che lavora con Michelle in tv (stanno preparando la seconda edizione di Michelle Impossible), Ambra Angiolini, Laura Barenghi, truccatrice storica della svizzera, e la sua manager Graziella Lopedota, Giorgio Restelli, direttore delle risorse artistiche di Mediaset.

Ilary Blasi, 41 anni, non buca la festa dell'amica da Shinto Sushi Restaurant a Milano

Sono presenti, ovviamente, la figlia maggiore Aurora Ramazzotti, col suo pancione esplosivo messo in risalto dal look total black che lo lascia scoperto in primo piano, e il fidanzato Goffredo Cerza. Gli amici del cuore della 26enne, Sara Daniele e Tommaso Zorzi. Le piccole Sole e Celeste, le bimbe di 9 e 7 anni che Michelle ha avuto da Tomaso Trussardi.

Michelle con la figlia Aurora Ramazzotti, 26 anni, incinta del suo primo figlio

Ci sono anche i consuoceri di Michelle, Francesca Romana Malato e Fabio Cerza, la mamma della svizzera, Ineke, che si stringe forte a lei e sorride.

La showgirl canta con l'amica Serena Autieri, sua coetanea

Il party è scatenato, tra brindisi e balli, karaoke improvvisati e risate gioiose. La Zilli canta con la Hunziker, in rigoroso completo pantalone nero, e la Autieri: il resto della platea applaude. Anche Aury si lancia e raccoglie un mare di consensi.

La Hunziker e la Blasi con Alessia Solidani, hair stylist di entrambe

La festa a tema James Bond è un successo, come pure la torta, realizzata da “Il Re del Cioccolato” e implacabile giudice di Bake Off Italia, Ernst Knam, un dolce favoloso: Michelle quando deve spegnere le candeline, si commuove. Tutti quelli che sono lì la circondano con il loro affetto: si sente molto amata.

Michelle Hunziker celebra il compleanno con una super torta realizzata da Ernst Knam

La Hunziker si gode l’evento, assapora la felicità: in primavera diventerà nonna, Aurora partorirà un maschietto di cui ancora non ha svelato il nome. E’ un momento magico della sua vita, nonostante l’addio da Tomaso, con cui, però, si dice continuamente che ci sia un ritorno di fiamma, anche se l’imprenditore 39enne al party non c’è. La svizzera festeggia da ‘single’.