Michelle Hunziker piange di felicità: "Presto avrò un maschietto''

Michelle Hunziker si commuove fino alle lacrime in un video postato nelle sue IG Stories, piange di felicità ed esclama: “Presto avrò un maschietto”. Ma non parla di sé e di un’altra possibile gravidanza: è emozionata per l’arrivo del bebè della figlia primogenita Aurora Ramazzotti, che ad aprile partorirà il suo primo figlio, per la gioia del compagno 26enne Goffredo Cerza.

Una follower le scrive: “Hai sempre sognato un maschietto e tra poco arriverà”. Michelle ha già gli occhi lucidi, replica: “Mi emoziono solo a pensarci… Aury mi prende sempre in giro. Io sarò la nonna più felice del pianeta e non vedo l’ora. L’universo mi ha ascoltato: dopo tre belle femmine mi arriva un maschietto! Pensate che ad aprile avrò un bel maschietto tra le braccia da coccolare. Basta, piango!”.

Parla della figlia Aurora, a cui la cicogna ha regalato un fiocco celeste

La svizzera 45enne non sta nella pelle per la gravidanza della 25enne. La cicogna le regala vibrazioni positive. Il suo volto si adombra un po’ quando parla di divorzio e risponde a una fan che le confessa di essere andata in depressione dopo l’addio col marito arrivato dopo 30 anni insieme. “La separazione rappresenta un grande dolore, grande. E dopo il lutto, è scientificamente provato, è la cosa che può stressare di più l'essere umano. Quindi ti capisco benissimo - le dice - Ti voglio tanto bene e sappi che il tempo guarisce tutto; sappi che con il tempo riuscirai a vedere tutto con il sorriso riempiendo il tuo cuore dei momenti più belli che hai vissuto in questi 30 anni, vedrai. Vedrai che sarà così e salverai solo le cose belle. Poi farai come me, con una bella memoria selettiva togli il brutto e salvi il bello”.