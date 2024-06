''Il dottore ha detto che non era possibile!'': la moglie di Mariano Di Vaio svela di essere rimasta incinta 4 volte nonostante la pillola

Eleonora Brunacci e il modello e influencer parlano delle gravidanze a Mamma Dilettante

Il 35enne sull’ultimogenita, femmina, dopo tre maschi dice: “Non ho parlato per 3 giorni”

Eleonora Brunacci lo confessa ridendo a Diletta Leotta. Ospite col marito del podcast Mamma Dilettante, la moglie di Mariano Di Vaio svela di essere rimasta incinta 4 volte nonostante prendesse la pillola. “Il dottore mi ha detto che non era possibile!", svela la 36enne.

Si parla della loro numerosissima famiglia. Eleonora e Mariano, sposati dal 2015, sono genitori di Nathan Leone, nato il 27 novembre 2016, Leonardo Liam, venuto al mondo il 18 giugno 2018, Filiberto Noah, 22 settembre 2019, e Mia Annabelle, arrivata il 25 gennaio 2022. Diletta vuole sapere se il rapporto con l’ultimogenita del 35enne sia diverso rispetto a quello coi tre maschietti. “Sì, totalmente diverso. I maschi mi abbracciano, lei è schiva, molto mammona”, sottolinea lui.

La Brunacci aggiunge: “Tre figli tutti maschi: la loro prima parola è stata ‘daddy’, con la femmina finalmente è stato diverso. Lui è comunque molto papà da maschio, ha un carattere geloso, pensare alla figlia femmina…”. Mariano replica: “Geloso? Sì, adesso un po’ meno. Quando ho saputo che era femmina la mia titubanza derivava dal fatto che avevo paura rompesse gli equilibri bellissimi che si erano creati nella nostra famiglia e che tuttora ci sono”.

Di Vaio poi confida: “Quando è arrivata la femmina ho detto: ‘No, io speravo in un altro maschio’. Mi è caduto il mondo addosso… A parte che quando ho saputo del quarto mi è caduto il mondo addosso, non ho parlato per tre giorni”. La moglie lo ascolta e così, sorridendo divertita, racconta: “E’ stata tutta una cosa particolare la nostra storia….”. Parla dei quattro figli arrivati e precisa: “Così sembra che non li volevo, assolutamente no!”. “Io tre figli li avrei fatti subito”, gli fa eco il marito. Lei prosegue e confessa: “Lo dicevamo sempre che li volevamo, però non in quei momenti in cui ci sono venuti”.

La Leotta rimane stupita e domanda: “Quindi non erano cercati: e allora come è successo?”. Mariano sussurra: “Ce lo chiediamo anche noi…”. Eleoora chiarisce: "Esatto, sì, nel senso che io prendevo la pillola quindi è stata una cosa… Tutte e quattro le volte e tutte diverse, infatti il mio ginecologo ha detto: ‘Non è possibile! O avete una compatibilità biologica del 1000 per 1000…’. Ma col senno del poi siamo strafelici, non potremmo vivere senza di loro”.