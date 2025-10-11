E’ morta l’iconica attrice Diane Keaton

L’attrice americana si è spenta oggi a 79 anni in California

Grazie a film come ‘Io e Annie’ e ‘Il club delle prime mogli’ era diventata una star globale

Nel 1977 ha vinto il Premio Oscar come Miglior Attrice

E’ morta a 79 anni Diane Keaton.

L’attrice, vera e propria icona di Hollywood, è scomparsa oggi in California. La notizia è stata confermata oggi, 11 ottobre, da un portavoce della famiglia, che ha chiesto riservatezza in questo momento difficile. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

Considerata una delle attrici più iconiche del mondo, Keaton era diventata una star negli anni Settanta grazie ai suoi ruoli ne Il Padrino e alle collaborazioni con Woody Allen, tra cui il celebre Io e Annie, che le valse l’Oscar come miglior attrice nel 1977. La sua carriera è poi proseguita con successi come Il club delle prime mogli, diversi film diretti da Nancy Meyers e la serie cinematografica Book Club.

Nata a Los Angeles nel 1946 con il nome di Diane Hall, era la maggiore di quattro fratelli. Suo padre era ingegnere civile, mentre la madre si occupava della famiglia. Proprio parlando della madre, l’attrice aveva raccontato nel 2004: “In fondo al suo cuore credo che desiderasse essere un’intrattenitrice. Cantava, suonava il piano, era bellissima. È sempre stata la mia più grande sostenitrice”.

Con il suo stile inconfondibile, il suo carisma e un’ironia fuori dal comune, Diane Keaton ha segnato intere generazioni di spettatori, lasciando un’impronta indelebile nella storia del cinema americano.