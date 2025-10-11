James Van Der Beek di ‘Dawson’s Creek’ nel mezzo della battaglia contro il cancro ricompare e chiede scusa al figlio

L’attore 48enne alla fine dello scorso anno ha rivelato di avere un cancro al colon

Da allora sta combattendo, ma la malattia gli ha fatto passare momenti molto difficili

Ora ha fatto gli auguri di compleanno al figlio più piccolo, chiedendogli scusa

James Van Der Beek ha rivelato di avere un grande rimpianto come padre.

L’attore, famoso in tutto il mondo grazie alla serie tv “Dawson’s Creek”, oggi ha 48 anni e ben sei figli, ma combatte contro un cancro al colon.

Sul social ha condiviso un messaggio molto personale in occasione del quarto compleanno del figlio Jeremiah. Nel carosello ci sono foto del bambino, tra cui una in cui Jeremiah è sulle sue spalle. Nello scatto, nonostante il sorriso, si percepisce un cambiamento importante nel corpo di Van Der Beek.

“Quattro anni oggi. Dopo due gravidanze interrotte a termine, pensavamo di aver chiuso. Grazie a Dio sei arrivato tu”, ha scritto James, ricordando le perdite vissute con la moglie Kimberly prima della nascita del loro sesto figlio.

James Van Deer Beek, 48 anni, con il figlio Jeremiah sulle braccia: nel giorno del suo quarto compleanno gli ha chiesto scusa per le mancanze dovute ai problemi della malattia

Ha però ammesso di non sentirsi sempre all’altezza del ruolo di padre che avrebbe voluto essere. “Scusa per i momenti in cui non sono riuscito a essere il padre che desideravo per te… quando ero troppo debole per prenderti in braccio, lanciarti in aria o anche solo metterti a letto”, ha scritto facendo chiaramente riferimento alla malattia che sta affrontando.

“Ma sappi che vederti crescere e rivelarti a noi è stata una delle più grandi gioie della mia vita. E anche se sei avaro di abbracci… quando decidi di stringermi con quelle braccia forti, è come se il tempo si fermasse e tutto fosse di nuovo giusto nel mondo”, ha proseguito.

Ha concluso con parole piene d’amore: “Ti amo, piccolo mio. E ti amerò sempre. Tutto ciò che devi fare è essere te stesso. Buon compleanno, mio ‘grande piccolo ragazzo’”.

Jeremiah è il più giovane dei sei figli che James ha con la moglie Kimberly. Ci sono infatti Olivia, 15 anni, Joshua, 13, Annabel, 11, Emilia, 8, e Gwendolyn, 6. La coppia aveva già raccontato di aver vissuto due perdite nel 2019 e nel 2020, eventi che hanno segnato profondamente la loro famiglia.

Nel novembre 2024 Van Der Beek ha invece reso pubblica la sua diagnosi di cancro al colon-retto al terzo stadio, spiegando di aver affrontato la malattia in privato con il sostegno della famiglia. “C’è motivo di essere ottimisti, e mi sento bene”, ha dichiarato.

In un’intervista video per PEOPLE, l’attore ha parlato del modo in cui la malattia ha influito sui suoi figli: “I miei bambini sono stati così affettuosi, così premurosi e pieni d’amore. Ti spezza il cuore vederli crescere così in fretta, ma allo stesso tempo li guardi e capisci quanto siano capaci di metterti al primo posto. Come padre è qualcosa di commovente… e devastante allo stesso tempo”.