''Mia figlia non ha mamma e papà insieme, il mio più grande fallimento'': Raimondo Todaro torna sulla rottura con la moglie Francesca Tocca

Il ballerino 38enne e la collega 36enne avevano provato a dare una seconda possibilità al loro amore

Non ha funzionato e quest’anno hanno annunciato il secondo, sembra definitivo, addio

Lui ora a “Ciao Maschio” spiega che questo lo ha portato a vivere il più grande fallimento della sua vita

Raimondo Todaro è tornato a parlare della rottura – stavolta pare definitiva – del suo matrimonio con Francesca Tocca.

Il ballerino e la collega si sono sposati nel 2014, dopo aver avuto la figlia Jasmine (oggi 11enne), ma nel 2020 si sono lasciati. L’anno successivo sono tornati insieme per poi annunciare nel 2025 il nuovo addio.

Pochi giorni fa a “Verissimo” ha raccontato di averci provato fino all’ultimo, ma la relazione non era salvabile. Ora a “Ciao Maschio” ha aggiunto che il più grande fallimento per lui è quello di non aver potuto dare alla figlia due genitori che stanno insieme.

Raimondo Todaro, 38 anni, spiega che non aver potuto dare a sua figlia due genitori che sono insieme è il più grande fallimento della sua vita

“Ho dato tutto me stesso, non avevo altro da poter dare. Non ho rimpianti e rimorsi. Ho combattuto finché ho potuto e questo mi dà la serenità di andare avanti”, ha affermato.

“Io vengo da una famiglia che… mamma e papà stanno insieme da una vita, si amano e si adorano, anche con discussioni e litigate. Per me il fallimento più grande è il fatto che mia figlia non abbia mamma e papà insieme. Personalmente lo vivo così”, ha aggiunto.

“Anche Francesca ha fatto tutto quello che poteva. Quindi se abbiamo dato il massimo e non ha funzionato, se ne prende atto e basta”, ha concluso.

Poi ha parlato anche di “Amici” e del suo addio al programma, avvenuto non è chiaro per quale motivo (lui in passato ha detto che gli sarebbe piaciuto rimanere, lasciando forse intendere che non è stata una propria scelta).

Raimondo e Francesca Tocca, 36 anni, ai tempi del loro amore

“Ho fatto tre anni da Maria e sono stato benissimo, ho dato tutto me stesso. E ho raggiunto il mio obiettivo di far vincere un ragazzo latinista che non aveva mai vinto il programma”, ha detto in proposito.

Infine ha risposto anche a una domanda su “Ballando con le Stelle” (ci fu una mezza polemica con Milly Carlucci quando lasciò per traslocare dalla De Filippi).

Ha dichiarato di non essere pentito di aver lasciato il talent di Rai1: “No, l’ho fatto per 14 anni ed era arrivato il momento. Per me nella vita c’è un tempo per tutto. A quel programma avevo dato tutto quello che potevo e ho pensato di non avere più cartucce da sparare. E poi pensavo anche che il programma aveva dato a me tutto quello che poteva darmi”.