''Adesso sto male'': Andrea Delogu interrompe l’intervista a ‘Ballando’, lacrime agli occhi per la fine della sua ultima relazione

La 43enne quest’hanno ha visto chiudersi la relazione con il modello 26enne

La loro storia è stata molto chiacchierata per la grande differenza d’età

Per la prima volta si è aperta sulla rottura e ha dovuto interrompere l’intervista per le lacrime

Ad Andrea Delogu sono venute le lacrime agli occhi parlando della fine dell’amore con Luigi Bruno, il modello a cui è stata legata per quattro anni.

La conduttrice 43enne ha parlato del suo momento “incasinato” nella puntata di Ballando con le Stelle di ieri, sabato 12 ottobre. Ha escluso che la sua relazione con Luigi Bruno – 26 anni – possa avere una seconda possibilità. I due sono stati una coppia dal 2021 fino a qualche mese fa.

“La mia relazione è finita da poco. E’ finita, non c’è un’opzione che possa tornare”, ha detto.

Andrea Delogu, 43 anni, chiede di interrompere l'intervista a Ballando con le Stelle perché le vengono le lacrime agli occhi mentre parla della fine della relazione col giovane modello Luigi Bruno

Poi ha ricordato le critiche per la loro differenza d’età, ovvero 16 anni: “E’ stata una storia nascosta per molto tempo, quando è venuta fuori la nostra relazione è chiaro che la differenza d’età ha fatto discutere”.

“Noi siamo stati insieme quattro anni e mi hanno chiesto solo di quello”, ha però affermato.

Andrea ha lottato per quella storia che è stata molto criticata e chiacchierata per via della grande differenza d'età

All’inizio anche lei aveva riserve: “Io mi sono innamorata di una persona, non di un’età. Anzi, all’inizio ero purtroppo una di quelle persone che si erano bloccate perché la differenza d’età era troppa, 16 anni no… poi però mi sono resa conto che ero una deficiente, perché siamo stati benissimo. E’ stata la seconda storia più lunga della mia vita e quella dove ho imparato di più. La storia che mi ha lasciato di più”.

“Per me vale la pena di combattere contro chi dice che è una cosa strana, contro persone a cui non va bene. Per me vale la pena di rimanere anche quando magari vedi che la relazione non sta andando bene. Rimani fino alla fine, finché puoi”, ha continuato.

Ha quindi chiesto alla produzione di interrompere l’intervista perché i suoi occhi si sono riempiti di lacrime: “Aspetta perché non voglio piangere”.

Ha ammesso le difficoltà del momento: “Sto sicuramente male adesso. Sono molto incasinata in questo momento però sono incasinata sapendo che ne è valsa la pena”.

Una foto di Andrea e Luigi insieme durante la loro relazione

Infine ha parlato anche del suo insegnante di ballo nel programma di Milly Carlucci, ovvero Nikita Perotti, che ha 27 anni. Quando si è saputo che sarebbe stato lui ad accompagnarla in questo percorso, molti hanno fatto battute ironiche.

“Quando sono usciti gli abbinamenti ufficiali di Ballando ed è venuto fuori che io avrei ballato con Nikita molte persone esterne alla mia vita hanno fatto delle battute. Le battute sulla differenza d’età non hanno influenzato il mio giudizio su Nikita, hanno influenzato il mio approccio a Nikita. Più freddo, è stato più complicato dargli spazio. Ma non per lui che è fantastico, ma perché non volevo porgere il fianco. Poi a un certo punto chi se ne importa… parlate, io ballo”, ha concluso.