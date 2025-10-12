''E’ stata divertente fino alla fine'': l’ultimo post di Diane Keaton prima della morte, il ricordo di DiCaprio

L’attrice americana si è spenta sabato 11 ottobre in California all’età di 79 anni

Una fonte a lei vicina ha raccontato che è stata “divertente fino alla fine”

Sul social il suo ultimo post risale ad aprile, appare a casa col suo amato cane Reggie

A renderle omaggio tra gli altri Leonardo DiCaprio e Bette Midler

Diane Keaton è stata “divertente fino alla fine”. Lo ha raccontato un’amica intima dell’attrice premio Oscar dopo la morte avvenuta ieri, sabato 11 ottobre.

Keaton, scomparsa all’età di 79 anni, era “una su un milione”, ha detto questa fonte al magazine PEOPLE. “Ha vissuto esattamente come voleva, a modo suo, circondata dalle persone e dalle cose che amava davvero”.

Essere al centro dell’attenzione “non era una cosa importante” per la star de “Il club delle prime mogli”, spiega ancora l’amica, sottolineando quanto fosse legata alla sua casa e al suo adorato golden retriever, Reggie. Il cane era comparso anche nell’ultimo post pubblicato da Diane su Instagram, lo scorso aprile, in occasione del National Pet Day. Da quel giorno la sua attività online si è interrotta. Non è ancora chiaro se si fosse ammalata e quale sia la causa del decesso, avvenuto in California.

L'ultimo post di Diane Keaton prima della morte: lo scorso aprile nello scatto col suo amato cane Reggie nella sua casa in California

“Diane ha sempre avuto un forte senso di chi fosse e di come volesse vivere”, aggiunge la fonte, una persona importante del mondo del cinema. “Negli ultimi anni aveva mantenuto un piccolo cerchio di persone attorno a sé, e le piaceva così. Era divertente fino alla fine e aveva questo modo di rendere speciali anche i momenti più semplici. Era fatta così”.

A ricordarla il divo Leonardo DiCaprio, che con lei aveva lavorato in “La stanza di Marvin” nel 1996: “Diane Keaton era unica. Brillante, divertente e sempre se stessa senza compromessi. Una leggenda, un’icona e un essere umano davvero gentile. Io ho avuto l’onore di lavorare con lei a 18 anni. Ci mancherà molto”.

Il tributo di Leonardo DiCaprio che aveva lavorato con lei ne "La stanza di Marvin"

Anche Bette Midler, che aveva invece recitato accanto a lei nel cult “Il club delle prime mogli”, le ha dedicato un affettuoso omaggio. “Era esilarante, una persona originalissima, completamente priva di malizia o di quella competitività che ci si aspetterebbe da una star del suo livello”, ha scritto. “Quello che vedevi era quello che era davvero”.

La notizia della morte di Keaton è stata confermata da un portavoce della famiglia. “Non ci sono ulteriori dettagli al momento, e la famiglia chiede riservatezza in questo momento di grande tristezza”, ha dichiarato il rappresentante.

La carriera di Diane Keaton era esplosa negli anni Settanta grazie ai ruoli nei primi due film de Il Padrino di Francis Ford Coppola e alle collaborazioni con Woody Allen. La sua interpretazione in Io e Annie (1977) le valse l’Oscar come Miglior Attrice e la consacrò come un’icona di stile.

Le ultime apparizioni sul grande schermo risalgono al 2024. Lascia due figli, Dexter, 29 anni, e Duke, 25.