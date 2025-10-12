''Non è tutto meraviglioso'': Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi, prima volta in tv insieme dopo 15 anni e verità sulla loro crisi

L’attore e Miss Italia 1998 sembravano aver chiuso la loro relazione qualche mese fa

Ora per la prima volta in 15 anni hanno rilasciato un’intervista tv congiunta

Hanno spiegato di aver avuto diversi alti e bassi e poi una crisi più profonda

Adesso però stanno riflettendo se sposarsi, un passo importante

Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi hanno partecipato per la prima volta insieme a un’intervista tv dopo ben 15 anni di relazione.

La coppia è stata ospite di Verissimo sabato 11 ottobre e qui ha raccontato delle proprie crisi e della voglia, che sembra essere nell’aria, di matrimonio.

I due, 50 anni lui e 46 lei, hanno anche due figli insieme Gianmarco, 12 anni, e Pier Maria, 8.

“15 anni insieme? Percepiti 70, sono stati intensi… lui è complicato? Anche per quello…”, ha esordito con un pizzico di ironia l’ex Miss Italia, eletta regina di bellezza nel 1998.

La scorsa primavera sembrava che la coppia si fosse detta addio in modo definitivo. Lui ha spiegato: “E’ chiaro che come in tutte le coppie e le famiglie ci sono i momenti più facili e quelli più complicati. Adesso è un buon momento”.

Giampaolo Morelli, 50 anni, e Gloria Bellicchi, 46, per la prima volta in tv insieme a Verissimo dopo 15 anni di relazione

Sul matrimonio l’interprete de L’Ispettore Coliandro ha quindi affermato: “Non siamo sposati, non ancora. Stiamo riflettendo se fare questo passo”.

Ha quindi ammesso gli alti e bassi, sottolineando però che di fondo c’è un grande sentimento: “Io cerco di essere sincero sempre, non mi va di raccontare le favole… Io sono stato non fortunato, di più a incontrarla. Ma inutile dire che tutto è meraviglioso sempre, ci sono momenti di grandi difficoltà. Non dovuti a nostri problemi, ma sono difficoltà della vita che ti appesantiscono e in dei momenti può capitare che ci siano più incomprensioni, più distanza. Poi ci sono momenti di grande calore e vicinanza. Di base c’è sempre una grande voglia di proteggere lei e la mia famiglia”.

Gloria ha aggiunto: “La vita è movimento. Ciascuno di noi cambia. Si cresce continuamente. Tante volte le crisi sono piccole grandi crisi che riguardano l’individuo e stando insieme questo poi va a ricadere anche sulla coppia”.

Giampaolo non ha voluto nascondere i problemi che ci sono nella coppia, hanno vissuto diverse crisi e una più profonda delle altre

Lui ha confessato che un momento più difficile degli altri c’è effettivamente stato: “C’è stata una crisi un po’ più profonda. Ma più siamo in crisi e più c’è voglia di ritrovarsi”.

Infine Giampaolo ha parlato anche della depressione, nata a causa della sua dislessia, che non è stata riconosciuta quando era piccolo: “La dislessia non riconosciuta è una roba che può essere devastante. A me e non solo a me ha portato ad avere una profonda depressione perché inevitabilmente da quando sei piccolo viene minata la tua sicurezza e la fiducia in te stesso. Non ti senti come gli altri, ma inadeguato, inferiore”.

Il tema della dislessia, che hanno anche entrambi i figli della coppia, è trattato nel libro che hanno scritto insieme e che è in vendita da pochi giorni, dal titolo “Dislessico famigliare”.