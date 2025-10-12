''Sono in estasi totale'': Giulia De Lellis rompe il silenzio dopo il parto e mostra il ritorno a casa con Tony Effe e la piccola Priscilla

L’influencer e il rapper 33enne sono al settimo cielo per la nascita della bambina

Lei ha ora mostrato le immagini dell’uscita dal Gemelli di Roma

Sono tornati a casa per la prima volta in tre: ‘Sono in estasi totale’, ha commentato la 29enne

Giulia De Lellis e Tony Effe sono tornati a casa con la loro piccola Priscilla.

La coppia ha accolto al mondo la bambina pochi giorni fa. Lo scorso mercoledì 8 ottobre ha annunciato il lieto evento tramite Instagram.

Adesso l’influencer 29enne ha voluto aggiornare i follower sul fatto che finalmente ha lasciato insieme al compagno e alla neonata il nosocomio romano dove ha dato alla luce la piccola.

Tony Effe, 33 anni, con Priscilla in braccio in ospedale, al Gemelli di Roma

“Indovina chi torna finalmente a casa?”, ha scritto vicino a una foto delle valigie pronte.

Ha quindi ringraziato il personale della struttura: “Grazie soprattutto all’ospedale Gemelli di Roma. A tutta l’equipe che ci ha seguito dal giorno zero. Che ha compreso le mie preoccupazioni e ci ha aiutato in tutto”.

“La nostra bambina è stata un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi grazie ad ognuno di loro”, ha aggiunto.

ony porta via dall'ospedale con l'ovetto Priscilla: si torna a casa in tre

Ha così condiviso un video di Tony, 33 anni, che porta Priscilla fuori dall’ospedale, verso casa. Il rapper attraversa le porte del Gemelli con l’ovetto che contiene la figlia, orgoglioso e felice di iniziare una vita completamente nuova.

“Ma più di tutto grazie all’amore della mia vita @tonyeffebaby777 (l’account IG di Tony Effe, ndr) che non mi ha lasciata nemmeno un secondo”, ha sottolineato Giulia.

Tony e la figlia tornano a casa con Giulia

Infine ha ringraziato anche la famiglia, e i fan per il grande supporto che le hanno dimostrato.

Ha ammesso di essere sopraffatta dalle emozioni positive: “Mi devo ancora riprendere da sta botta di amore. Sono in estasi totale”.