''Mia madre è allettata in ospedale, un vegetale'': Paola Caruso in lacrime in tv, nuova tragedia nella sua vita

La showgirl 40enne non vuole lasciar andare sua madre, è l’unica persona che le è rimasta

Ha spiegato che la signora Wanda, che l’ha adottata quando era piccola, è in ospedale

E’ allettata e “un vegetale”, però lei vuole fare di tutto per provare a tenerla in vita

Paola Caruso ha raccontato che sua madre Wanda ormai è un “vegetale” ma lei non vuole lasciarla morire.

La showgirl, 40 anni, è stata ospite di “Verissimo” e qui non ha trattenuto le lacrime parlando della nuova tragedia che sta affrontando nella vita privata.

La signora Wanda l’ha adottata quando era piccolissima e le due hanno sempre avuto un legame profondissimo.

“Purtroppo non ho nessuno, la mia famiglia sono mio figlio e la mia mamma, mio padre non ce l’ho da tanti anni. Per me diventa difficile l’idea di lasciarla andare”, ha affermato.

La donna è malata di Alzheimer da molti anni: “E’ una bruttissima malattia. Li vedi proprio sfiorire e non puoi fare niente”.

Con le lacrime agli occhi Paola, che ha un figlio di 6 anni, Michele, ha spiegato che il genitore ormai è in ospedale da tempo: “Mamma è ricoverata in ospedale da un mese e mezzo quasi. Quando arrivo e la chiamo, lei si sveglia e mi cerca con gli occhi. Ma non si muove quasi più. E’ allettata”.

“Ha avuto un trombo che le è arrivato ai polmoni e ha avuto un’embolia polmonare bilaterale”, ha proseguito.

Una delle ultime foto di Paola con sua mamma Wanda, in quest'occasione per l'onomastico di suo figlio Michele

“Io ho solo la mia mamma, se perdo anche lei…”, ha detto con gli occhi carichi di pianto.

Per fortuna ha trovato dei bravissimi medici a Novara, ma la mamma non mangia più e ha avuto bisogno di un delicato intervento chirurgico.

“La malattia c’è e lei è un vegetale. Però è cosciente, capisce. Il suo cuore è buono, perché devo lasciarla andare?”, ha dichiarato.