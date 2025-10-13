Kris Jenner sembra sempre più giovane: a 69 anni la mamma delle Kardashian cambia look dopo i nuovi ritocchi estetici

La madre delle sorelle Kardashian-Jenner sembra non invecchiare mai

Ha cambiato look ed è passata al biondo platino ravvivando la sua immagine

Ha mostrato il video sui social dopo che alcune testate hanno riportato che si sarebbe sottoposta a nuovi interventi estetici

Kris Jenner a 69 anni ha cambiato look e sembra sempre più giovane.

La madre delle sorelle Kardashian-Jenner è apparsa più radiosa che mai in un nuovo video pubblicato su Instagram in cui mostra un sorprendente cambio di immagine firmato dal celebre hairstylist Chris Appleton.

Kris Jenner, 69 anni, dal parrucchiere delle dive Chris Appleton

Nella breve clip si vede Kris seduta su una poltrona da parrucchiere, senza trucco, con un asciugamano bianco intorno ai capelli. Accanto a lei Appleton che mescola la tinta per creare la tonalità giusta.

La Jenner quindi copre la fotocamera con la mano e quando la toglie riappare con i capelli biondo platino. Il risultato è davvero perfetto.

Kris è rimasta entusiasta del risultato

Non è la prima volta che Kris sceglie il biondo: lo aveva già fatto nel 2018 e nel 2019.

In molti pensano che la mamma delle Kardashian dimostri molti meno anni di quelli che ha

Negli ultimi mesi si è parlato nuovamente di lei dopo la sua partecipazione all’addio al nubilato di Lauren Sánchez - ora moglie di Jeff Bezos di Amazon - con un look particolarmente giovanile. La rivista PEOPLE ha scritto che la manager avrebbe effettuato alcuni ritocchi estetici dal chirurgo plastico newyorkese Dr. Steven Levine, noto per i suoi interventi dal risultato naturale.

Non è chiaro a quale procedura si sarebbe sottoposta, ma il risultato sembra davvero incredibile. In molti ritengono che Kris dimostri almeno 20 anni di meno.