Camila Raznovich: ''Licia Colò ha velatamente sostenuto che io facessi uso di qualcosa''. Si accende la querelle tra le due conduttrici

Nel 2014 la conduzione del programma di Rai3 passò dalla Colò alla Raznovich

All’epoca Licia fece alcune dichiarazioni riproposte ora nel programma “La Confessione”

Camila ha quindi commentato e ne è nata una querelle con replica via social

Nel weekend si è riaccesa la querelle tra le conduttrici Camila Raznovich e Licia Colò.

La prima è stata infatti ospite del programma “La Confessione” di Peter Gomez, dove le è stato chiesto di commentare le parole che la Colò usò dopo essere stata sostituita proprio da lei alla conduzione della trasmissione di Rai3 “Kilimangiaro” nel 2014.

Gomez ha riproposto quelle dichiarazioni: “Licia Colò intervistata dice: ‘Non ho sentimenti negativi per Camila Raznovich ma nemmeno positivi, semplicemente non mi riguarda quello che farà, lo stesso vale per il programma che certo non seguirò mai più’”.

Camila, 50 anni, ha quindi detto la sua sulla vicenda: “Da collega capisco, cosa poteva dire? Allora, lei non l’ha presa benissimo questa sostituzione. A me piacerebbe dire che è stata una mia scelta, ma io conto zero. Quando Andrea Vianello mi propose questa cosa io ero a casa da un anno e non lavoravo perché avevo appena partorito Sole nel 2012. Mi viene proposta questa cosa nel 2013. Inizio nel 2014…”.

Ha poi continuato: “Lei non l’ha presa benissimo e non è stata neanche simpaticissima nei giornali. Poi nelle interviste successive diciamo che ha velatamente sostenuto che io facessi uso di qualcosa dicendo che sicuramente bevo troppi caffè”.

“Credo che lei insinuasse che io potessi abusare di qualche sostanza. Sono qui che mi faccio di té verde, matcha e yoga… però va bene, non ho risposto perché ci sono delle cose che vanno anche lasciate andare. Panta rei”, ha concluso.

Non è passato molto che è arrivata la replica della stessa Licia, 63 anni, via social.

In un post la Colò ha fatto sapere: “Sono costretta a usare i social per difendermi, perchè certe affermazioni sono gravi, soprattutto se attribuite a me”.

“Peter Gomez, giornalista e conduttore di un programma su Rai3, intervistando Camila Raznovich, ha più volte insinuato che io, a suo tempo, mi sarei espressa in modo poco gentile nei suoi confronti per il fatto che mi aveva sostituita al timone del Kilimangiaro. Interpellata a riguardo, Camila ha detto inizialmente che io avevo dichiarato che nei suoi confronti non provavo né simpatia né antipatia, (cosa che ho detto) ma poi ha aggiunto che avrei anche commentato dicendo che beveva troppi caffè, alludendo all’utilizzo di altre sostanze, evidentemente eccitanti...”, ha affermato.

“NON ho mai conosciuto Camila, NON ho mai detto una cosa del genere, e SOPRATTUTTO NON ho fatto nessuna allusione a riguardo. Semplicemente, non essendo un’ipocrita, dopo che l’allora direttore di Rete mi aveva tolto il programma che avevo fatto nascere anche come autrice, non ho fatto gli auguri desiderati alla nuova conduttrice”, ha proseguito.

“Dopo tanti anni che ancora si parli di questo mi fa sorridere, ma che si dicano bugie toccando uno stile di vita al quale ho sempre mantenuto fede mi dà molto fastidio, oltre e soprattutto non essendo corretto”, ha concluso.